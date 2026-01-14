Újabb pofont kapott a Real Madrid, szégyenszemre kiesett a Király-kupából is!

Az első félidő hajrájában kisebb meglepetésre Javi Villar megszerezte a vezést a hazai Albacetének, hat perccel később azonban visszaállt a világ rendje, Franco Mastantuono egyenlíteni tudott, így a csapatok 1-1-s döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.

A fordulást követően több jel is arra mutatott, hogy a királyiaknak nem lesz egyszerű kiharcolniuk a továbbjutást, a hazai kiscsapat nagyon lelkesen próbálkozott, több helyzetet is kidolgoztak a blancók kapuja előtt, bár összességében a madridiak irányították a játékot.

A 82. percben Fran García röviden kifejelt labdáját Jefte Betancor élesszögből vállalta el, az Albacete csatára eltörte a labdát, de a játékszer olyan erővel vágódott fel a földről, hogy Andrij Lunyin már csak beljebb tudta tolni a labdát (2-1).

A hosszabbítás első percében Arda Güler jobb oldali szöglete után Gonzalo García ellentmondás nem tűrően fejelt a hosszúba, Raúl Lizoain mozdulni sem tudott (2-2).

A 94. percben a Real Madrid az Albacete szöglete után kontrát próbált volna vezetni, azonban a hazaiak visszaszerezték a labdát, és indították Betancort, akit először úgy tűnt, gyorsan hatástalanítani tud a királyiak védelme, azonban a 32 éves csatár kikaparta magának a gesztényét, és végül át tudta emelni Lunyint (3-2).

Több helyzet már nem alakult ki a találkozón, így hatalmas meglepetésre a másodosztályú kiscsapat jutott a legjobb 8 közé, a Királyi Gárda pedig búcsúzott a sorozattól.

Mint ismert, a Real Madrid hétfőn menesztette Xabi Alonsót a kispadról, miután a királyiak 3-2-s vereséget szenvedtek a Barcelonatól a Spanyol Szuperkupa döntőjében. Alonso helyét a második csapat edzője, Álvaro Arbeloa vette át, aki most vereséggel mutatkozott be a Real Madridnál.

Xabi Alonso menesztésének okairól azóta több leleplező cikk is kijött: egyes források szerint a játékosok egy csoportja is vastagon benne volt a spanyol edző kirúgásában. Ráadásul Xabi Alonsót annak ellenére rúgták ki, hogy a statisztikák szerint a Real Madrid kiemelkedett a spanyol bajnokságból.