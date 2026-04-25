Tovább él a remény arra, hogy 100 ponttal zárjon a Barcelona – a Getafe sem jelentett akadályt

Már a negyedik percben könnyen megszerezhette volna a vezetést a Barcelona, ám Robert Lewandowski kevéssel kapu fölé bólintott. A következő lehetőségre a 35. percig kellett válni, ekkor Roony Bardghji a tizenhatos vonaláról lőtt mellé. Csakhogy mégsem maradtak érintetlenek a hálók 45 percnyi játék után, mert a játékrész vége előtt Fermín López lépett ki, és értékesítette az ajtó-ablak helyzetét. 1–0.

Joules Koundé szintén fejjel veszélyeztetett az 53. minutumban, amit 11 perccel később Gerard Martín bólintása követett – előbbi mellé szállt, utóbbi David Soria kezében kötött ki. Végül a 75. percben tettek pontot a találkozó végére a gránátvörös-kékek: egy szöglet utáni kontratámadást Marcus Rashford zárt góllal 2–0.

Arról hetekkel korábban a GOAL is beszámolt, hogy a Barcelona még akár a 100 pontos álomhatárt is elérheti a szezon végére, és ennek esélye továbbra is fennáll. Ha a hátralévő öt találkozóját egyaránt behúzza Hansi Flick együttese, akkor beállítja a spanyol bajnokság pontrekordját.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.