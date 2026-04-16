Dani Carvajal
C. Kovács Attila

Ez a te hibád! Kib**ottul a te hibád! A Real Madrid játékosai majdnem meglincselték a bírót a BL-búcsú után

Bayern München vs Real Madrid
Továbbra sem csillapodtak az indulatok a Real Madrid háza táján, a Király Gárda játékosai továbbra sem értik, hogy Slavko Vincic játékvezető miért állította ki Camavingát. A madridiak szerint a bíró nevetséges döntést hozott, amikor elővette a piros lapot. Dani Carvajal a mérkőzés hevében odaáig ment, hogy a játékvezetőt tette felelőssé a Real Madrid kiesése miatt, csapattársai pedig nekimentek a szlovén bírónak a lefújást követően. Mutatjuk a madridi reakciókat!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 4-3-s vereséget szenvedett a Bayern München otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, és 6-4-s összesítéssel búcsúzott a BL-től. Azonban a Real Madrid játékosai nehezen viselték, hogy Slavko Vincic a 86. percben váratlanul kiállította  Eduardo Camavingát, ezért a lefújást követően megrohamozták a játékvezetőt, aki végül Arda Gülert ki is állította. 

Újabb részletek derültek ki a balhéból

Angol kiadásunk beszámolója szerint Daniel Carvajal is odakiabált a játékvezetőnek, miután a Bayern München megfordította a párharcot:

„Ez a te hibád! Kib**ottul a te hibád!” 

– kiabálta magából kikelve a Real Madrid jobbhátvédje a kispadról.

De Jude Bellinghamnek is megvolt a véleménye Vincic döntéséről, a Real Madrid angol középpályása így nyilatkozott a vegyes zónában:

„Ez nevetséges. Ez nem lehet sárga lap. Két fault, két sárga.”

Arbeloa szerint teljesen megmagyarázhatatlan, ami történt

A Királyi Gárda vezetőedzője, Álvaro Arbeloa sem kímélte a játékvezetőt: „A bíró tönkretette a meccset” – mondta, majd a sajtótájékoztatón hozzátette: 

„Ez egy olyan döntés, amit senki nem ért. Hogy lehet ezért kiállítani valakit egy ilyen mérkőzésen? […] Teljesen megmagyarázhatatlan és igazságtalan. Nagyon fáj nekünk.”

A Real Madrid többi játékosai szerint is igazságtalan döntés született

A lefújás után több Real-játékos is számon kérte Vincicet:

  • Antonio Rüdiger: „Inkább nem mondok semmit.”
  • Andriy Lunin: „Durván túlzás volt.”
  • Éder Militão: „Szerintem igazságtalan döntés volt.”

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Arda Güler két szenzációs gólt szerzett a Bayern München ellen, de írtunk arról is, hogy Vinícius Júnior és Jude Bellingham hogyan szólalkoztak össze a sorsdöntő BL-negyeddöntőben. 

