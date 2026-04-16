Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 4-3-s vereséget szenvedett a Bayern München otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, és 6-4-s összesítéssel búcsúzott a BL-től. Azonban a Real Madrid játékosai nehezen viselték, hogy Slavko Vincic a 86. percben váratlanul kiállította Eduardo Camavingát, ezért a lefújást követően megrohamozták a játékvezetőt, aki végül Arda Gülert ki is állította.

Újabb részletek derültek ki a balhéból

Angol kiadásunk beszámolója szerint Daniel Carvajal is odakiabált a játékvezetőnek, miután a Bayern München megfordította a párharcot:

„Ez a te hibád! Kib**ottul a te hibád!”

– kiabálta magából kikelve a Real Madrid jobbhátvédje a kispadról.

De Jude Bellinghamnek is megvolt a véleménye Vincic döntéséről, a Real Madrid angol középpályása így nyilatkozott a vegyes zónában:

„Ez nevetséges. Ez nem lehet sárga lap. Két fault, két sárga.”

Arbeloa szerint teljesen megmagyarázhatatlan, ami történt

A Királyi Gárda vezetőedzője, Álvaro Arbeloa sem kímélte a játékvezetőt: „A bíró tönkretette a meccset” – mondta, majd a sajtótájékoztatón hozzátette:

„Ez egy olyan döntés, amit senki nem ért. Hogy lehet ezért kiállítani valakit egy ilyen mérkőzésen? […] Teljesen megmagyarázhatatlan és igazságtalan. Nagyon fáj nekünk.”

A Real Madrid többi játékosai szerint is igazságtalan döntés született

A lefújás után több Real-játékos is számon kérte Vincicet:

Antonio Rüdiger: „Inkább nem mondok semmit.”

Andriy Lunin: „Durván túlzás volt.”

Éder Militão: „Szerintem igazságtalan döntés volt.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.