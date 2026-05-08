Még az ág is húzza a Real Madridot: Ferland Mendy egy év múlva térhet vissza

A francia balhátvédet mindössze 14 perc játék után le kellett cserélni az Espanyol elleni 2-0-s győzelem alkalmával.

Kezdetben egy átlagos combhajlítószakadásra gyanakodtak, de a Cadena Cope információi szerint a vizsgálatok megállapították, hogy az ín teljesen levált a csontról, ami műtétet és legalább egyéves rehabilitációs időszakot von maga után.

Ez a sérülés minden bizonnyal egészen a 2027-28-as idény kezdetéig az oldalvonalon kívül tartja a 30 éves, tízszeres francia válogatottat, akinek így a további pályafutását is komoly kérdések övezik.

Ráadásul ebben a szezonban mindössze kilenc La Liga-találkozón kaphatott lehetőséget Mendy, mert négy különböző sérüléssel is bajlódott.

További hír a Real Madrid háza tájáról Valverde és Tchouameni szóváltásba keveredett, aminek következtében előbbi nekiesett egy asztalnak. Agyrázkódása miatt biztosan játszik a hétvégi El Clásicón. A Real Madrid közleményben tudatta a következményeket, míg Valverde tagadta, hogy összeverekedtek volna.

