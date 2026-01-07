A The Sun értesülése szerint több kölcsönjátékos elküldése is túlmutatott a portugál szakvezetőn, így a vasárnapi kiakadása után kivágott, majd mosolygósan távozó menedzser eltávolítása nem sokat változtat egyes játékosok helyzetén. Egy, a lapnak nyilatkozó forrás szerint ezek a döntések inkább a klubvezetésé voltak, nem Amorimé.

Az egyik ilyen játékos Marcus Rashford lehet, aki ugyan a portugál edző első mérkőzésén gólt szerzett az Ipswich ellen, hamar körön kívül találta magát az együttesnél. Az első közös manchesteri derbijükön kimaradt a keretből az angol válogatott játékos, és a hozzáállását kritizálta Ruben Amorim: “előbb játszatom a kapusedzőmet, mint egy olyan játékost, aki nem ad bele mindent” - mondta Amorim.

Úgy néz ki viszont, Barcelonában megtalálta számítását Rashford, 25 meccsen hét gól és nyolc gólpassz a mérlege, és harminc millió fontért akár meg is veheti őt a katalán együttes a nyáron. Az biztosnak látszik, hogy Manchesterbe nem tér vissza, miután javítani szeretnének az öltözői kultúrán a Vörös Ördögök.

Rashfordon kívül nincs maradása a csapatnál Jadon Sanchonak sem, aki jelenleg az Aston Villában szerepel kölcsönben, Rasmus Höjlund minden bizonnyal Nápolyban marad, miután a Sun szerint fizetési kötelezettségük van, amennyiben bejut az olasz bajnoki címvédő a Bajnokok Ligájába a szezon végén, és 38 millió fontot kell majd kicsengetnie a Unitednek.

André Onana sem marad, ő jelenleg a dupláját keresheti a török Trabzonspornál, mint amit Manchesterben megkapott, és nemrég úgy nyilatkozott, “nagyon boldog”, hogy a törököknél játszhat.

A Manchester United szerda este a kieső helyen álló Burnley ellen lép pályára, itt írtunk arról, ki irányítja a Vörös Ördögöket azon a találkozón, akiről Sir Alex Ferguson is ódákat zengett, és az is kiderült, melyik volt vezetőedző térhet vissza a United kispadjára.