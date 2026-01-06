Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester United ideiglenesen az U18-as csapatot irányító Darren Fletchert nevezte ki hétfőn a kirúgott Ruben Amorim vezetőedző utódjának.

A Mirror ezzel kapcsolatban felelevenített egy 2017-es interjút, ahol Sir Alex Ferguson arról mesélt, hogyan egyengette Fletcher edzői karrierjét, mikor még a játékosa volt az MU-nál. Fletchert 2011-ben krónikus bélbetegséggel diagnosztizálták, és kérdéses volt, hogy egyáltalán folytathatja-e a játékos pályafutását.

„Kezdtem azt gondolni, hogy talán már soha nem térhet vissza a pályára” – emlékezett vissza Ferguson Fletcher betegségére „Elkezdtem felkészíteni arra, hogy edző lehessen nálunk, ez volt kétségtelenül a hosszú távú elképzelésem."

Ferguson azonban kiszúrta, hogy a skót középpályásnak milyen fantasztikus érzéke van az edzősködéshez, és rávette, hogy dolgozzon együtt Warren Joyce-szal, a Vörös Ördögök utánpóltás edzőjével, míg fel nem épül a súlyos betegségéből.

„Altrincham-ban 1-0-ra vezettek, ezért a félidőben bementem az öltözőbe, mert nem voltam túl elégedett. Darren motiválta a csapatot, megtervezte a taktikát, Warren [Joyce] bízta meg ezzel a feladattal. Fantasztikus volt ezt látni. Mindig emlékezni fogok arra, hogy azt mondta: 'Ha a Manchester Unitedben játszol, akkor elvárják tőled, fiam, hogy mutasd meg magad. Ha nem tudod megcsinálni egy tartalékos mérkőzésen, akkor esélyed sincs arra, hogy Alex Ferguson csapatában játszhass.' Mindig emlékezni fogok arra, hogy ezt mondta. Nem látott meg, pedig az ajtóban álltam. Meg kellett volna emelnem a hangomat."

Ferguson arra a kérdésre, hogy egykori tanítványa edzőként folytatja-e a pályafutását, egyértelműen rávágta:

„Ez teljesen biztos. Szerintem hosszú távon edzőként fog dolgozni. Talán még menedzser is lehet. Megvan hozzá a karizmája, és képes lenne mindent feláldozni érte. Amikor menedzser leszel, feladod a családi életedet, ahogy én is tettem. Magam kerestem a játékosaimat, minden héten elmentem a mérkőzésekre – hétköznapokon és mindenhova. Ez az a fajta önfeláldozás, és ehhez olyan feleségre van szükséged, aki megérti ezt.”

– zárta gondolatait a Manchester United egykori sikeredzője.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Darren Fletcher nem biztos, hogy túl sokáig marad a Vörös Ördögök vezetőedzője, ugyanis a klub egy másik ideiglenes vezetőedző kinevezésében gondolkodik, aki az idény végéig irányítaná a csapatot, utána pedig nyáron érkezhetne egy új, már állandó menedzser.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.