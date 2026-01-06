Szenzáció! Visszatérhet a Manchester United kispadjára a volt vezetőedző

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Manchester United korábbi vezetőedzője, Ole Gunnar Solskjaer kinevezését fontolgatja. A The Athletic is megerősítette az olasz sportújságíró értesüléseit, az amerikai lap szerint Solskjaer is szerepel az MU szűkített listáján.

Romano szerint Solskjaer nyitott rá, hogy leüljön a Manchester United kispadjára, függetlenül attól, milyen hosszú szerződést kap. Solskjaernak jelenleg nincs csapata, az UEFA-nal dolgozik elemzőként. Az 52 éves norvég edző korábban három évig, 2018 és 2021 között irányította a manchesteri csapatot.

Manchesterben még nem döntöttek

Az Manchester United ismeri Solskjaer álláspontját, a klub most a lehetőségeit fontolgatja. Az MU a következő napokban, hetekben megvizsgálja az összes jelöltet, és azután hozza meg a végső döntést. Romano szerint a manchesteri klub csak ideiglenes vezetőedzőt nevezne ki, olyat, aki az idény végéig irányítaná csak az együttest, addig pedig egy olyan menedzser után néznének, akivel hosszú távra lehet tervezni.

A hírek szerint a Vörös Ördögök egyik legfőbb célpontja az az Oliver Glasner, akit 2026 júniusáig köt szerződés a Crystal Palacehoz, és Ruben Amorimhoz hasonlóan szintén a 3-4-2-1-s felállásban hisz.

Hogy ki lehet a Manchester United új, állandó vezetőedzője? 6+1 edző, aki átveheti a Vörös Ördögök irányítását.

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, a Manchester United alig több mint egy év után menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt. A portugál szakember utódja ideiglenesen az U18-as csapat edzője, Darren Fletcher lett. Ameddig nem találnak más edzőt, a skót edző irányítja a Vörös Ördögök szakmai munkáját.

Tegnap arról is írtunk, hogy az MU száműzött játékosa, még egyszer, utoljára belerúgott a kirúgott Ruben Amorimba. A portugál szakembert első ránézésre nem viselték meg a tegnap történtek, mosolyogva távozott az együttestől.



