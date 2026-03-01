Mourinho Prestianniról: “Ha bűnös, végeztem vele”

Az esetről, ami az odavágón történt, a meccs utáni sajtótájékoztatón beszélt már Mourinho, ám akkor még nem tudhatta, hogy az UEFA eltiltja játékosát a visszavágóra, amit végül a Real Madrid megnyert, és jutott tovább a legjobb 16 közé.

A Benfica hétfő esti bajnokija előtti sajtótájékoztatón már nem kerülhette el a kérdést a vezetőedző: “Ha bebizonyosodik, hogy az egyik játékosom nem tisztelte azokat az értékeket, amiket én vagy a Benfica képvisel, vége a karrierjének nálam” - fogalmazott egyértelműen Mourinho.

”Nincs feltétlen támogatás. Ha tényleg bűnös, soha nem nézek rá úgy, ahogyan előtte, és végeztem vele” - mondta Prestianniról a portugál szakvezető.

Kiemelte azonban az ártatlanság vélelmét: “Nem vagyok ügyvéd. Az ártatlanság vélelme emberi jog vagy sem?” - kérdezte az UEFA eljárásával kapcsolatosan a szakember.

Ezután a Real Madrid edzőjéről, Álvaro Arbeloáról is szót ejtett Mourinho, aki teljes mértékben saját játékosa mellé állt az incidens kapcsán: “Szeretem Álvarót, de úgy hiszem, én kezeltem jól a helyzetet, nem ő. Kiegyensúlyozottnak kell lenni. Ha ez azt jelenti, hogy nem védem meg a saját oldalamat, legalább nem támadom a másikat”.

Forrás: Mundo Deportivo





