Az UEFA döntött: eltiltotta Prestiannit, amiért lemajmozta Viníciust

Az UEFA hivatalos közleménye:

„Miután az UEFA Etikai és Fegyelmi Felügyelőt (EDI) nevezett ki a 2026. február 17-én megrendezett SL Benfica–Real Madrid CF Bajnokok Ligája 2025/2026-os kieséses rájátszás-mérkőzésen történt állítólagos diszkriminatív magatartás kivizsgálására, és az EDI ideiglenes jelentésben foglalt kérelme alapján az UEFA Ellenőrző, Etikai és Fegyelmi Testülete (CEDB) ma úgy döntött, hogy Gianluca Prestiannit ideiglenesen eltiltja a következő (1) UEFA-klubsorozatbeli mérkőzéstől, amelyen egyébként jogosult lenne pályára lépni, az UEFA Fegyelmi Szabályzatának (DR) 14. cikkében rögzített, diszkriminatív magatartásra vonatkozó rendelkezés első ránézésre (prima facie) történő megsértése miatt. Mindez nem érinti az UEFA fegyelmi testületeinek a folyamatban lévő vizsgálat lezárását és annak hivatalos benyújtását követően meghozandó esetleges további döntését."

Mi történt?

A Real Madrid 1–0-s győzelmével zárult lisszaboni találkozón a királyiak brazil támadója, Vinícius Júnior azt állította, hogy a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni rasszista megjegyzésekkel illette őt a gólöröm után. A vádakat a Real öltözőjéből is megerősítették: Kylian Mbappé szerint az argentin játékos többször is „majomnak” nevezte csapattársát.

Prestianni továbbra is tagadja, hogy lemajmozta volna Viníciust

Prestianni képviselője, Gastón Fernández ugyanakkor határozottan tagadta a vádakat, és azt állította, hogy az UEFA-vizsgálat során megjelent információk nem felelnek meg a valóságnak. De nemcsak Fernández, hanem Prestianni is kitart amellett, hogy nem tett rasszista megjegyzéseket a Real Madrid brazil játékosára, bár az argentin játékos ennek ellenére bocsánatot kért csapattársaitól, hogy kellemetlenségeket okozott azzal, hogy eltakarta a száját, és megjegyzéseket tett Viníciusra.

A 20 éves támadó az UEFA előtt állítólag úgy nyilatkozott korábban az esetről, hogy nem rasszista, hanem homofób sértést használt, amikor a pályán szóváltásba keveredett Viníciusszal.

Miért döntött így az UEFA?

Az UEFA egyébként valószínűleg azért tiltotta el ideiglenesen a Benfica szélsőjét – annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le – , mert attól tartott, hogy a Santiago Bernabéuban rendezett szerdai visszavágón tovább eszkalódnak majd a játékosok között az indulatok.

