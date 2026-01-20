Már felvette a kapcsolatot esetleges új vezetőedzőjével a Manchester United - Bundesliga-tréner érkezhet

A Manchester United már megkereste a Borussia Dortmund jelenlegi vezetőedzőjét, Niko Kovacot - állítja a német Sky Sports. A Vörös Ördögök játékosbeszerzési vezetőjéhez, Christopher Vivellhez közel álló források szerint Kovac nyitott lenne arra, hogy egy angol élvonalbeli klubnál kezdje meg a következő szezont.

A portál úgy tudja, hogy a horvát szakember előkelő helyet foglal el a United kívánságlistáján, ami az új vezetőedzőt illeti.

Vivell révén tartja Kovaccal a klub a kapcsolatot, előbbi ugyanis egykori német labdarúgóként egyébként is jól ismeri a németországi labdarúgást. Sőt, állítólag a játékosbeszerzési vezetőnek köszönhetően került képbe a manchesterieknél a Dortmund vezetőedzője.

Az Eintracht Frankfurt és a Bayern München korábbi szakvezetőjét 2027-ig köti jelenlegi szerződése a sárga-feketékhez, miután nemrégiben hosszabbítottak vele.

Mint ismert, a Manchester United már korábban hivatalossá tette, hogy az idény végezetéig Michael Carrick készíti fel az együttest, véglegesen kinevezett szakember pedig csak nyártól kezdi majd meg a munkát.