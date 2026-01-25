Forrnak az indulatok az Arsenal - MU meccs után, a hazaiak a bíróra mutogatnak + VIDEÓ

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, második meccsét is megnyerte a Manchester United az ideiglenesen kinevezett Micheal Carrickkel a kispadon, és a Manchester City elleni városi derbin aratott győzelem után a listavezető Arsenalt is elkapták a Vörös Ördögök az Emiratesben.

Célkeresztben a játékvezető

Az Ágyúsok szurkolói két szituációt kérnek számon a mérkőzést vezető Craig Pawson játékvezetőn, ami sokak szerint nagyban befolyásolta a mérkőzés alakulását.

Az első ilyen szituáció a Manchester United második góljához kapcsolódik, amikor Bruno Fernandes és Patrick Dorgu kényszerítője után úgy tűnt, a dán játékos kézzel sodorta maga elé a labdát, ami után közvetlenül óriási gólt ragasztott David Raya kapujába:

A gólt minden bizonnyal vizsgálta a VAR, ám a videóbíró-szobában ülő játékvezetők nem találtak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy rossz döntés született a pályán, így érvényben maradt a Manchester United vezető találata.

A másik vitatott eset a hetvenegyedik percben történt, amikor 2-1-s vendég vezetésnél a csereként pályára lépő Mikel Merino lőtt kapura, próbálkozásába pedig Harry Maguire vetődött bele, és egyértelműen a kezéről vágódott le a labda, ám a bíró nem ítélt tizenegyest, és a monitorhoz sem hívták ki Craig Pawsont visszanézésre.

Azt már sosem tudjuk meg, ha az Arsenal megkapja a büntetőt húsz perccel a vége előtt, milyen véghajrát tartogatott volna a mérkőzés, annyi bizonyos, az Arsenalnak nagy szüksége lett volna egy érzelmi löketre, hiszen nem játszottak kiemelkedően az Ágyúsok a második félidőben.

Arteta nem a bíróra fogta a vereséget

Mindenesetre az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta nem a vitatott ítéletekre fogta csapata vereségét, sokkal inkább saját játékosai hibáját emelte ki mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján: “Először is, gratulálok a Manchester United győzelméhez! Úgy gondolom, jól kezdtük a meccset, az első harminc percben domináltunk, sikerült is megszerezni a vezetést. Aztán sajnos adtunk az ellenfélnek egy gólt, a hiba része a futballnak”

”Az egyik hiba okozza a másikat. Volt 3-4 komoly hibánk, ami nagyon különös volt a mai meccsen. Néha kihasználatlanul maradnak a hibák, ma viszont megbüntettek minket érte. Elismerés az ellenfélnek azért, amit ma csináltak és ahogyan menedzselték a játékot” - mondta elismerően az Arsenal vezetőedzője.

Eltiltás várhat a mérkőzés hősére

A vendégek brazil támadója, Matheus Cunha csereként beállva döntötte el a találkozót egy nagyszerű lövéssel, ám az ünneplése miatt elmeszelhetik a játékost. A sportbible.com szerint az gólöröm közben nem volt pontosan kivehető, mit mondott Cunha, ám a mérkőzést közvetítő Sky Sports komentátorának, Peter Drurynak elnézést kellett kérnie a nézőktől: “Ha hallottak káromkodást az ünneplés közben, azért elnézést kérünk”.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) szabályai szerint eltiltható az a játékos, aki “sértő, bántó vagy fenyegető nyelvezetet vagy gesztusokat használ a mérkőzésen”. A játékvezető természetesen nem mindig hallja mérkőzés közben, ha egy játékos káromkodik, viszont a szövetség utólag is eltilthatja a játékost képi és hangi bizonyítékok alapján, amit a közvetítések szolgáltathatnak.

Nem ez lenne az első eset, hogy Manchester United-játékost tiltanak el ilyesfajta vétségért, 15 évvel ezelőtt Wayne Rooney kétmeccses eltiltást kapott utólag káromkodásért egy West Ham elleni mérkőzésen. A klub legendáját akkor “sértő, bántó vagy fenyegető kifejezés használata” miatt meszelték el.

Amennyiben az FA vétkesnek találja Cunhát, a Fulham és a Tottenham Hotspur elleni mérkőzése is veszélybe kerülhet a brazil támadónak, ami nagy érvágás lehet a Bajnokok Ligája-pozíciókért küzdő Manchester Unitednek.