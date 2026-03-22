Két kulcsjátékos jövője is eldőlt a Manchester Unitednél?

Elindultak a tárgyalások Mainoo és Maguire szerződésének meghosszabbításáról, írja a The Athletic.

Kobbie Mainoo kontraktusa jelenleg 2027-ig szól egy éves opcióval, az MU ezt négy évvel, 2031-ig toldaná meg jelentős fizetésemeléssel. A 20 éves játékos a szezon elején kölcsönbe szeretett volna távozni az Old Traffordról, miután a januárban menesztett Rubén Amorimmal nem találta meg a közös hangot. A portugál edző távozása után Michael Carrick-nél újra számításba jött Mainoo, akit az angol válogatottba is meghívott a márciusi mérkőzésekre Thomas Tuchel szövetségi kapitány.

Harry Maguire-nek nyáron jár le jelenlegi szerződése, így szabadon igazolhatóvá válik, ám a United 1+1 éves szerződést kínál az angol válogatott hátvédnek.

Nem csak a két angol játékosát láncolná magához a Vörös ördögök vezetősége, korábban arról írtunk, Bruno Fernandesnek is fizetésemelést kínál a United, meggyőzve a portugál sztárt, hogy továbbra is az Old Traffordon játszon.

A Manchester United péntek este 2-2-s döntetlent játszott a Bournemouth vendégeként a Premier League 31. fordulójának nyitómeccsén, melyen Harry Maguire-t kiállította a játékvezető. A meccs után a vendégek vezetőedzője, Michael Carrick kiakadt a játékvezetőre, és a klub is lépéseket tervez a vitatott ítéletek miatt.





