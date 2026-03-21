„Ez őrület!” – Carrick kiakadt, a United hivatalos panaszt nyújt be a játékvezetés miatt

A Manchester United hivatalos panasz benyújtását tervezi, miután a csapat szerint egyértelmű tizenegyestől fosztották meg őket a Bournemouth elleni, pénteki 2–2-es döntetlen során.

A manchesteriek úgy vélték, büntető járt volna, amikor Amad Diallót a második félidőben a Bournemouth védője, Adrien Truffert leterítette. A játékvezető azonban nem ítélt szabálytalanságot, és a VAR-vizsgálat után is úgy döntöttek, hogy a kontakt nem volt „elégséges” a tizenegyeshez.

Michael Carrick együttese korábban Bruno Fernandes büntetőjével szerzett vezetést, a hazaiak azonban szintén tizenegyesből egyenlítettek: Junior Kroupi volt eredményes, miután Harry Maguire szabálytalankodott Evanilson ellen.

A vitatott jelenetnél, még 1–0-s United-előnynél, Diallo befelé tört, Truffert pedig mindkét kezét a vállára téve lökte meg. A játékvezető, Stuart Attwell továbbot intett, a Bournemouth pedig megszerezte a labdát, és gyors ellentámadás végén Ryan Christie révén egyenlített.

A döntést a VAR-szobában Craig Pawson is ellenőrizte, ám nem látta indokoltnak a büntető megadását.

Carrick a mérkőzés után nem rejtette véka alá csalódottságát, különösen a két hasonló szituáció eltérő megítélése miatt:

„Óriási lehetőség volt, hogy 2–0-ra növeljük az előnyünket, kaptunk egy tizenegyest, a másikat viszont nem. Pedig ugyanaz történt – kétkezes visszahúzás. Ha az egyik az, akkor a másiknak is annak kell lennie. Egyszerűen nem értem, hogyan lehet az egyiket megadni, a másikat nem – ez őrület.”

A United a hajrához közeledve ismét vezetést szerzett, amikor a Bournemouth védője, James Hill a saját kapujába fejelt. A hazaiak azonban a 78. percben újra egyenlítettek: Maguire szabálytalankodott Evanilsonnal szemben, a büntetőt pedig értékesítették.

Az angol védőt az eset után azonnal kiállították, mivel a játékvezető szerint nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg. A Manchester United a történtek miatt a játékvezetők munkájáért felelős szervezetnél, a PGMOL-nál tesz hivatalos panaszt.

