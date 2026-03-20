Mindent megtesz azért a Manchester United, hogy megtartsa a csapatkapitányát

A Manchester United arról tájékoztatta Bruno Fernandest és az ügynökét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a klubnál tartsa a nyáron. Ehhez adott esetben egy magasabb fizetést kínáló szerződés is szükség lehet, amit állítólag készek megadni a manchesteriek - tudta meg a Daily Mail.

Nem csoda, hogy a portugál középpályás megtartása az elsődleges cél az Old Traffordon, aki ebben a szezonban messze legtöbb helyzetet alakította ki a Premier League-ben (96-ot). Emellett 25 angol bajnoki mérkőzésen 16 gólpasszt jegyzett, sőt, hétszer Fernandes maga is beköszönt.

További hír a United háza tájáról, hogy akár négy kapusától is megválhat a klub: közülük André Onana és Altay Bayindir játékjogára egyáltalán nem tart igényt, míg Tom Heaton, valamint Dermot Mee jövője még kérdéses - értesült a Sun.

