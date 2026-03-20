Goal.com
Live
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Mindent megtesz azért a Manchester United, hogy megtartsa a csapatkapitányát

Nem szeretnék elveszíteni az egyik legjobbjukat a Vörös Ördögök.

A Manchester United arról tájékoztatta Bruno Fernandest és az ügynökét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a klubnál tartsa a nyáron. Ehhez adott esetben egy magasabb fizetést kínáló szerződés is szükség lehet, amit állítólag készek megadni a manchesteriek - tudta meg a Daily Mail

Nem csoda, hogy a portugál középpályás megtartása az elsődleges cél az Old Traffordon, aki ebben a szezonban messze legtöbb helyzetet alakította ki a Premier League-ben (96-ot). Emellett 25 angol bajnoki mérkőzésen 16 gólpasszt jegyzett, sőt, hétszer Fernandes maga is beköszönt. 

További hír a United háza tájáról, hogy akár négy kapusától is megválhat a klub: közülük André Onana és Altay Bayindir játékjogára egyáltalán nem tart igényt, míg Tom Heaton, valamint Dermot Mee jövője még kérdéses - értesült a Sun

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy mekkora helyet szabadított fel a klub a bérkeretéből, miután több játékosa is távozott. 

Arról korábban a GOAL is beszámolt, hogy mekkora helyet szabadított fel a klub a bérkeretéből, miután több játékosa is távozott.

Anglia 1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


