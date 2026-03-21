Goal.com
Live
Bournemouth v Manchester United - Premier League
Szabó Kristóf

"Ez őrület!" - kiakadt Michael Carrick a Tóth Alexék elleni meccs játékvezetőjére

A Manchester United vezetőedzője, Michael Carrick nem rejtette a véka alá véleményét a játékvezetésről a tegnap esti, Bournemouth elleni 2-2-s mérkőzés után, ahol Harry Maguire-t kiállította Stuart Attwell játékvezető, ám előtte nem adott meg egy tizenegyest a Vörös Ördögöknek Carrick szerint.

Mint ismert, a Premier League 31. fordulójánank nyitómeccsén 2-2-s döntetlent játszott az ezúttal a mérkőzést a kispadról figyelő Tóth Alex csapata, a Bournemouth a Bajnokok Ligája indulásért küzdő Manchester Uniteddel.

Az első manchesteri gól egy tizenegyesből születetett, miután Cunha ellen szabáltalankodtak a büntetőterületen belül. Ennél az előnynél kettőre is növelhette volna a különbséget a Manchester United, ám Amad Diallo-val szemben nem látott szabálytalanságot a bíró, amit a vendégek vezetőedzője, Michael Carrick nem nagyon tudott elfogadni:

"Az első gondolatom az volt, az egyik szituációt mindenképpen rosszul ítélte meg, mert ugyanarra a két esetre csak egy tizenegyest adott"

Az első, megadott tizenegyes Cunhával szemben 0-0-s állásnál:

"Szóval Cunhának megadta a büntetőt, Amadnak meg nem, miközben szerintem teljesen ugyanaz a kettő szituáció. Nem értem, hogy adhatod meg az egyiket, a másikat meg nem - ez őrület. Teljesen egyértelmű."

Az 1-0-s United vezetésnél meg nem adott tizenegyes Amad Diallo-val szemben:

"Ha a játékvezető szerint az első eset büntető, akkor a másodiknak is annak kellene lennie. Nem értem meg, hogyan nem tudta megadni. Utána gólt kaptunk és nagy káosz lett. Megdöbbentő!"

A Carrcik által kifogásolt szituáció után egyenlített a Bournemouth, ám a Vörös Ördögök újra megszerezték a vezetést. Végül aztán 2-1-s Manchester United vezetésnél a vendégek védőjét, Harry Maguire-t kiállította a játékvezető, miután egyértelmű gólhelyzetben szabálytalankodott Evanílsonnal szemben, a tizenegyessel pedig döntetlenre mentette a találkozót a Bournemouth.

Forrás: BBC


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés