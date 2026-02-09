Már nem Joan Laporta a Barcelona elnöke!

Az FC Barcelona hivatalos közleményében erősítette meg a döntést:

„Az FC Barcelona Alapszabályának 42.f pontja alapján Joan Laporta elnök lemondott tisztségéről annak érdekében, hogy jogosult legyen indulni a 2026. március 15-én esedékes igazgatótanácsi (elnöki) választásokon. A lemondást a hétfőn megtartott rendes igazgatótanácsi ülésen rögzítették, amelyen egyben hivatalosan is kiírták a választásokat.

Laporta mellett több jelenlegi vezetőségi tag is távozott posztjáról, hogy elindulhasson a választáson. Lemondott Elena Fort, az intézményi terület alelnöke, Rafael Escudero, a társadalmi terület alelnöke, valamint az igazgatótanács részéről Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig és Joan Soler i Ferré.

A változásokat követően az igazgatótanács új összetételben folytatja munkáját a jelenlegi ciklus végéig, 2026. június 30-ig. A klub irányítását addig Rafael Yuste elnök, Josep Cubells alelnök és főtitkár, Alfons Castro pénztárnok, továbbá Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust és Sisco Pujol látja el. A hivatalos megerősítés után az új vezetés a kijelölt napirend szerint folytatta az ülést”

– olvasható a közleményben.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick állítólag ultimátumot adott a gránátvörös-kékeknek, amennyiben nem Laporta nyeri meg a márciusi választást, a német szakember távozik a katalánok kispadjáról.