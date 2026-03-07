„Mindig ugyanaz történik”

Laporta nem finomkodott egy kampányrendezvényen, amikor szóba került a Real Madrid péntek esti győztes gólja. Szerinte ha a Barcelona szerezte volna ugyanezt a gólt, azt biztosan nem adják meg.

„Szerencséjük, történelmi szerencséjük volt, de ezt a gólt egy korábbi szabálytalanság miatt érvényteleníteni kellett volna. Ha velünk történik, lefújták volna a faultot – velünk már megesett Anoetában is”

– húzta alá Laporta, utalva a Barcelona januári, 2–1-es vereségére a Real Sociedad ellen.

A klubelnök szerint a madridiakkal gyakran kivételeznek:

„A Real Madridnál mindig ugyanaz történik. Amikor bajban vannak, vagy a játékvezetők segítenek, vagy történik valami… Mindig szerencséjük van”

– hangsúlyozta a Barcelona újraválasztáásért küzdő elnöke.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy visszavonult spanyol játékvezető, Iturralde González szerint is el kellett volna venni a Real Madrid győztes gólját.

Laporta a Barcelona elnöke szeretne maradni

Laporta a jövő heti barcelonai elnökválasztás előtt kampányol, és beszédében fő ellenfelét, Victor Fontot sem kímélte. Szerinte a klubtagoknak arról kell dönteniük, hogy valódi vezetést vagy egy „túlzottan adatvezérelt” megközelítést szeretnének.

„A Barca sportprojektjére az egyetlen veszélyt Victor Font jelenti. Nála a Barca csak egy számítógépes projekt Nem hagyhatjuk a klubot az ő kezében”

– utalt arra Laporta, hogy Font túlzottan „adatokra, modellekre és prezentációkra építene”, és nincs valódi, gyakorlati vezetői tapasztalata a klub irányításában.





