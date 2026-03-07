Goal.com
Live
Joan Laporta AFP/Josep Lago
C. Kovács Attila

„Mindig ugyanaz!” – Laporta kiakadt Valverde véleményes győztes gólján, nekiment a Real Madridnak!

A Real Madrid Federico Valverde 94. percben szerzett góljával 2-1-re nyert a Celta Vigo ellen, azonban Joan Laporta szerint nem kellett volna megadni a Királyi Gárda győztes gólját, ugyanis a találatot szabálytalanság előzhette meg. A Barcelona elnöke szerint mindig ugyanaz történik, a Real Madridot más mércével mérik, mint a katalánokat.

„Mindig ugyanaz történik”

Laporta nem finomkodott egy kampányrendezvényen, amikor szóba került a Real Madrid péntek esti győztes gólja. Szerinte ha a Barcelona szerezte volna ugyanezt a gólt, azt biztosan nem adják meg.

„Szerencséjük, történelmi szerencséjük volt, de ezt a gólt egy korábbi szabálytalanság miatt érvényteleníteni kellett volna. Ha velünk történik, lefújták volna a faultot – velünk már megesett Anoetában is” 

– húzta alá Laporta, utalva a Barcelona januári, 2–1-es vereségére a Real Sociedad ellen.

A klubelnök szerint a madridiakkal gyakran kivételeznek:

„A Real Madridnál mindig ugyanaz történik. Amikor bajban vannak, vagy a játékvezetők segítenek, vagy történik valami… Mindig szerencséjük van”

– hangsúlyozta a Barcelona újraválasztáásért küzdő elnöke.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy visszavonult spanyol játékvezető,  Iturralde González szerint is el kellett volna venni a Real Madrid győztes gólját.

Bajnokok Ligája
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Európa Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Lyon crest
Lyon
OL

Laporta a Barcelona elnöke szeretne maradni

Laporta a jövő heti barcelonai elnökválasztás előtt kampányol, és beszédében fő ellenfelét, Victor Fontot sem kímélte. Szerinte a klubtagoknak arról kell dönteniük, hogy valódi vezetést vagy egy „túlzottan adatvezérelt” megközelítést szeretnének.

„A Barca sportprojektjére az egyetlen veszélyt Victor Font jelenti. Nála a Barca csak egy számítógépes projekt Nem hagyhatjuk a klubot az ő kezében” 

– utalt arra Laporta, hogy Font túlzottan „adatokra, modellekre és prezentációkra építene”, és nincs valódi, gyakorlati vezetői tapasztalata a klub irányításában.


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0