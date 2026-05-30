Máris megvan Slot utódja? A Liverpool már kiválasztotta első számú célpontját

Gyorsan megkezdődött az utódkeresés Liverpoolban Arne Slot távozását követően: az Athletic szerint jelenleg Andoni Iraola számít a legfőbb favoritnak az Anfield kispadjára. A Bournemouthtól távozó spanyol szakember neve már korábban is felmerült több Premier League-klubnál, most azonban úgy tűnik, minden eddiginél közelebb kerülhet pályafutása legnagyobb lehetőségéhez.

A Liverpool vezetősége több opciót is mérlegel, de jelen állás szerint Iraola vezeti a jelöltek listáját. Mögötte a Stuttgartot irányító Sebastian Hoeness, valamint a Lens vezetőedzője, Pierre Sage neve szerepel az alternatívák között.

A 43 éves spanyol tréner múlt vasárnap irányította utoljára a Bournemouthot: csapata 1–1-es döntetlent játszott a Nottingham Foresttel, amellyel a hatodik helyen zárta a Premier League-idényt és kivívta az Európa-liga-szereplést. Iraola ezzel történelmi sikert ért el a dél-angliai klubbal, amely az elmúlt hónapokban az angol bajnokság egyik legstabilabb és leglátványosabban futballozó csapatává vált. A Liverpool számára külön előnyt jelenthet, hogy Iraola jól ismeri Richard Hughest, a klub sportigazgatóját: a két szakember korábban együtt dolgozott Bournemouthban, mielőtt Hughes 2024-ben Merseyside-ra költözött volna. Ez a kapcsolat felgyorsíthatja az egyeztetéseket.

Iraola neve az elmúlt hetekben több klub kapcsán is előkerült. Érdeklődött iránta a Crystal Palace is, különösen Oliver Glasner távozásának bejelentése után, míg korábban a Chelsea és a Manchester United kapcsán is emlegették – utóbbi két klub azonban végül más irányba indult. A Bournemouth már április közepén jelezte, hogy a spanyol vezetőedző az idény végén távozik, helyét pedig a korábbi Borussia Dortmund-edző, Marco Rose veszi át hároméves szerződéssel.

Iraola 2023 nyarán érkezett az angol klubhoz a Rayo Vallecanótól, első idényében a 12. helyre vezette a csapatot, majd fokozatosan építette fel azt az intenzív, agresszív letámadásra és gyors támadásokra épülő futballt, amely végül európai kupaszereplést eredményezett. A Bournemouth a szezon végére 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatot épített fel, ami tovább növelte a tréner renoméját. A Bournemouth háza táján csalódottan fogadták Iraola távozását, ugyanakkor klubközeli források szerint tiszteletben tartják a döntését. Információk szerint a vezetőség másfél éven keresztül próbálta meggyőzni a maradásról, sikertelenül.

Liverpoolban most egy új korszak küszöbén állhatnak. Ha valóban Iraola érkezik, az Anfielden is egy intenzív, modern és támadófelfogású futballfilozófia veheti át a főszerepet.

