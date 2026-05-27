Romano: Andrew Robertson mindenben megegyezett a Tottenham Hotspur-rel

A Liverpool április elején hivatalos oldalán közölte, hogy Andrew Robertson nem hosszabbítja meg szerződését, és kilenc év után búcsút int a Liverpoolnak.

A skót balhátvédet az utolsó fordulóban, a Brentford elleni hazai meccsen búcsúztatta el az Anfield közönsége, most pedig kiderült, a védő a nyáron a bennmaradást kiharcoló Tottenham Hotspur-höz igazol. Fabrizio Romano szerint szóbeli egyezség van Robertson és a Spurs között, a hivatalos dokumentumokat pedig a napokban írhatják alá a felek.

Hosszú ideje tart az érdeklődés a skót balbekk iránt a Spurs részéről, már télen is megpróbálta leigazolni Robertsont a klub, ám akkor az üzlet meghiúsult.

Aztán úgy tűnt egy ideig, hogy a nyári transzfer is kútba eshet, ugyanis a Juventus az utolsó pillanatban ajánlatot tett a balhátvédnek, ám tiszteletben tartva a szóbeli egyezséget az észak-londoni együttessel, végül Roberto De Zerbi csapatában folytatja pályafutását Andrew Robertson.

