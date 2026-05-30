Szoboszlai új edzőt kap, a Liverpool kirúgta Arne Slotot!

Minden jel arra utal, hogy meglepő fordulat jöhet a Liverpool kispadján: Fabrizio Romano szerint Arne Slot és a klub az idényértékelő megbeszéléseket követően a válás mellett döntött.

A holland szakember távozásáról szóló hírek futótűzként terjedtek el a közösségi médiában és a nemzetközi sajtóban, miközben már az utódlás kérdése is előtérbe került. Az olasz transzferguru szerint jelenleg az AFC Bournemouth menedzsere, Andoni Iraola számít a legesélyesebb jelöltnek a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vezetőedzői posztjára.

Slot két idényt tölthetett az Anfielden, ahol komoly elvárások közepette vette át a stafétát Jürgen Klopp után. Az első idényében bajnoki címet nyert az együttessel, valamint a Ligakupa-döntőbe is bejutott csapatával. Bár a klubnál sokan hosszabb távú projektben gondolkodtak vele kapcsolatban, úgy tűnik, most a holland szakember ideje kitelt az Anfielden.

A lehetséges utód, Iraola az elmúlt időszakban jelentősen megnövelte piaci értékét azzal, hogy látványos, intenzív futballt honosított meg Bournemouthban. A spanyol szakember neve korábban több topklubnál is felmerült, most pedig akár a Premier League egyik legnagyobb kispadjára ülhet le.

Egyelőre sem a Liverpool, sem Slot részéről nem érkezett hivatalos közlemény az ügyben, így a szurkolók egyelőre kivárhatnak, hogy valóban korszakváltás előtt áll-e az Anfield. Az azonban biztos: ha a hírek igaznak bizonyulnak, az idei nyár egyik legnagyobb edzőváltási története bontakozhat ki Merseyside-on.

