A 27 éves középhátvéd kontraktusa hamarosan lejár, és bár korábban még optimistán nyilatkozott a hosszabbításról, mostanra jelentősen megváltozott a helyzet. Az ESPN cikkéből kiderül, hogy a Liverpool és Konaté elképzelései túlságosan eltérnek egymástól, így egyre valószínűbbé vált a távozás.

Az ügy különösen érzékenyen érintheti a vörösöket, hiszen a klub több kulcsjátékosának jövője körül is komoly bizonytalanság van. A hírek szerint számos európai topcsapat is figyeli Konaté helyzetét, köztük a Real Madrid, a Paris Saint-Germain, a Bayern München, sőt még a Chelsea neve is felmerült az érdeklődők között.

Konaté 2021-ben érkezett az RB Leipzig csapatától Liverpoolba, és gyorsan alapemberré vált a védelemben. Azóta több mint száz Premier League-mérkőzésen szerepelt. Bajnoki címet, FA-kupát és Ligakupát is nyert a klubbal.

A Liverpool számára különösen kellemetlen lenne, ha újabb meghatározó játékost veszítene el átigazolási díj nélkül. Az már jóval korábban eldőlt, hogy sem Andrew Robertson, sem Mohamed Szalah nem hosszabbította meg lejáró szerződését.

Az angol sajtó szerint a klub már vizsgálja Konaté pótlásának lehetőségét, miközben a szurkolók egyre nagyobb aggodalommal figyelik a történéseket az Anfield körül.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.