A Paris Saint-Germain a Bayern sztárjával tenné verhetetlenné csapatát

Mióta 2023-ban a Tottenham Hotspurtől a Bayernhez igazolt, Kane egészen elképesztő számokat produkál a bajoroknál: a 32 éves játékos 143 mérkőzésen 139 gólt és 33 gólpasszt jegyzett a német óriás színeiben. Góljaival sorozatban több Bundesliga-címhez is hozzásegítette Vincent Kompany csapatát, miközben továbbra is bíznak a Bajnokok Ligája-döntőbe jutásban, jelenleg 5–4-es összesített hátrányban várva a szerdai, Allianz Arenában rendezendő visszavágót a PSG ellen. Bár a Bayernnél mindenképpen szeretnék megtartani a gólvágót, Kane-t meglepő módon egy másik európai bajnokságba történő átigazolással hozták hírbe.

A Sport Bild újságírója, Christian Falk szerint a PSG fontolgatja a csatár szerződtetését, mivel a nyáron tovább szeretnék erősíteni az amúgy is lenyűgöző támadósorukat. Falk a Bayern-Insider című műsorban arról beszélt, hogy a PSG-nek égető szüksége van egy „szupersztár csatár” leigazolására, és Kane tökéletesen megfelel ennek a leírásnak.

A Luis Enrique vezette csapat érdeklődése ellenére Kane-t 2027-ig köti szerződés a Bayernhez, és Falk jelentése szerint jelenleg egy szerződéshosszabbítás valószínűbb, mint a távozás. Kane-t korábban egy Premier League-be történő visszatéréssel is összefüggésbe hozták, a hírek korábbi klubjával, a Spursszel és a Manchester Uniteddel is összeboronálták. Ő azonban leszögezte, hogy boldog a Bayernnél.

Az angol válogatott csapatkapitánya a szezon korábbi szakaszában elmondta, hogy a Premier League-be való visszatérés iránti vágya „egy kissé alábbhagyott”, majd így fogalmazott:

„Még nem folytattam le ezeket a beszélgetéseket a Bayernnel, de ha sor kerülne rá, nyitott lennék egy őszinte párbeszédre. Nyilvánvalóan attól függ, hogyan alakul a következő egy-két év, és mit érünk el közösen. Fantasztikus időszakot élünk meg, és semmi másra nem gondolok.”

„Ami a Premier League-et illeti, nem tudom. Ha akkor kérdeztek volna, amikor a Bayernhez igazoltam, azt mondtam volna, hogy biztosan visszatérek. Most, hogy már eltöltöttem itt pár évet, valószínűleg azt mondanám, hogy ez a vágy kissé alábbhagyott, de azt azért nem állítanám, hogy soha nem térnék vissza. Teljes mértékben a Bayernre koncentrálok.”

A hírek szerint Kane a Bayern legjobban fizetett játékosa, a becslések alapján heti 414 ezer fontot keres.

Forrás: SportBible

