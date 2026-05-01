Luis Enrique odaszúrt a kritikusoknak: „Néhány vélemény nem érdemel tiszteletet”

A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique határozottan visszautasította azokat a kritikákat, amelyek csapata védekezését érték a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzése után. A párizsiak történelmi, 5–4-es győzelmet arattak a Bayern München ellen, ezzel minden idők leggólgazdagabb Bajnokok Ligája-elődöntőjét játszották.

A látványos összecsapás után sok szurkoló és szakértő dicsérte a mérkőzést, ugyanakkor korábbi klasszisok, például Clarence Seedorf és Wayne Rooney is megkérdőjelezték a két csapat védekezésének színvonalát. Luis Enrique azonban nem értett egyet ezekkel a véleményekkel.

„Az élet olyan, mint a futball: mindenkinek van véleménye. Nem kell mindegyiket tiszteletben tartani – a rossz vélemények nem érdemelnek tiszteletet” – fogalmazott pénteki sajtótájékoztatóján a spanyol tréner.

A PSG edzője szerint a rengeteg gól nem a védők hibáit, hanem a támadók kivételes teljesítményét tükrözte.

„Ez egy rendkívül látványos mérkőzés volt, mert mindkét csapat támadói újra és újra felülmúlták a védőket, de ez nem jelenti azt, hogy a hátvédek rosszul játszottak volna. Éppen ez tette ezt a meccset nagyszerűvé – a színvonal, különösen a támadók részéről, egészen elképesztő volt” – mondta a kétszeres BL-győztes spanyol szakember.

A találkozó után a korábbi spanyol szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy ez volt pályafutása legjobb meccse edzőként, ezzel azonban nem mindenki értett egyet. A német futballlegendának számító Lothar Matthäus például értetlenül fogadta ezt a kijelentést.

„Szerintem ilyenkor inkább a szurkoló beszélt belőle. Edzőként nem lehet elégedett a védekezéssel” – írta Matthäus a Kicker hasábjain.

