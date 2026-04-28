A vb miatt pörgeti fel Kane hosszabbítását a Bayern München

A Sky beszámolói szerint a bajor óriásklub gőzerővel dolgozik azon, hogy magához láncolja angol klasszisát. A klub vezetése állítólag már pozitív jelzéseket kapott a támadótól és családjától – akiket édesapja, Pat, valamint testvére, Charlie képvisel.

Rummenigge: „Egyértelmű a cél”

Nem titok, hogy a Bayern hosszú távon tervez Kane-nel. A klub korábbi vezérigazgatója, Karl-Heinz Rummenigge a t-online-nak adott hétfői interjújában tiszta vizet öntött a pohárba a csatár jövőjével kapcsolatban:

„Köztudott, hogy volt egy kivásárlási záradéka. Ezzel nem élt, amivel jelezte, hogy mindenképpen Münchenben marad. A terv szerint a klub operatív vezetői a szezon után leülnek vele azzal az egyértelmű céllal, hogy meghosszabbítsák a szerződését” – fogalmazott a sportvezető.

Hasonlóan nyilatkozott Max Eberl sportigazgató is a PSG elleni Bajnokok Ligája-elődöntő odavágója előtt:

„Kalle elmondta, ez a klub álláspontja is. Megbeszéltük Harryvel. A világbajnokság előtt leülünk, és megpróbálunk megoldást találni.”

A gólvágóból lett irányító-csatár

Kane 2023-as, 100 millió eurós átigazolása óta döbbenetes számokat produkál: 141 mérkőzésen 138 gólt szerzett. Azonban Vincent Kompany irányítása alatt játéka újabb szintet lépett. Rummenigge szerint a 32 éves játékos egyfajta „irányító-csatárrá” alakult át, aki kulcsszerepet játszik a Bayern modern stílusában.

A jelenlegi megállapodása 2027-ig szól, ami azt jelenti, hogy ha idén nem sikerül az egyezség, Kane jövő januártól már szabadon tárgyalhatna más klubokkal. A játékos azonban hangsúlyozta: remekül érzi magát Münchenben.

Mi lesz Alan Shearer rekordjával?

Sokan úgy vélték, Kane hamarosan visszatér a Premier League-be, hogy megdöntse Alan Shearer 260 gólos történelmi csúcsát. Kane jelenleg 213 találatnál jár, így csupán 47 gólra van az örökranglista élétől. Maga Shearer is megszólalt az ügyben:

„Ismerve Harryt, tudom, hogy akarja a rekordomat. De nem ismerem a helyzetét, vagy hogy marad-e Németországban. Igen, hagyjuk ott még két-három évig!” – viccelődött a legenda.

Bár a vágy a rekordra valószínűleg még él, Kane prioritásai megváltoztak. Az angol kapitány nemrég így nyilatkozott a jövőjéről:

„Ha akkor kérdezik, amikor a Bayernhez igazoltam, azt mondtam volna, hogy egyszer visszatérek. Két év után ez egy kicsit megváltozott. Nem mondanám, hogy soha nem megyek vissza, de jelenleg teljes mértékben a Bayernre koncentrálok.”

Ha a feleknek sikerül megállapodniuk a júniusi vb-rajt előtt, úgy a Bayern München biztosíthatja, hogy történetének egyik legfontosabb igazolása továbbra is az Allianz Arena közönségét szórakoztassa.

