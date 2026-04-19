Gólzápor, rekordok, aranyérem – történelmet írt a Bayern

A Bayern München vasárnap 4–2-re legyőzte a Stuttgartot, ezzel megszerezte története 35. bajnoki címét, és az elmúlt 14 idényből már a 13.-at húzta be a Bundesligában.

A müncheniek már szombaton kedvező helyzetbe kerültek, miután az üldöző Dortmund 2–1-es vereséget szenvedett a Hoffenheim otthonában, így Vincent Kompany együttese számára egyetlen pont is elegendő lett volna a biztos aranyéremhez. A Bayern azonban nem bízta a véletlenre: bár a Stuttgart hamar vezetést szerzett az Allianz Arénában, a hazaiak gyorsan fordítottak.

A gólgyártásból Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies és Harry Kane is kivette a részét, így a bajorok végül magabiztos győzelemmel ünnepelhették a bajnoki címet. A vendégek a hajrában még szépítettek, de a Bayern sikerét ez már nem veszélyeztette.

A statisztikák is hűen tükrözik a müncheniek fölényét: a csapat 109 gólt szerzett a bajnokságban– 40-nel többet, mint bármely riválisa –, miközben mindössze 28 találatot kapott, ami a liga legjobb védelmi mutatója. Ezzel a Bayern megdöntötte saját, 1971–72-es idényben felállított 101 gólos rekordját is.

A klub ezzel tovább növelte előnyét a német örökranglistán: a Bayern immár 35 bajnoki címnél jár, míg a második helyen álló FC Nürnberg kilenc elsőséggel követi.

Kompany első idényében azonnal csúcsra vezette a csapatot, ami különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Bayern a 2023–24-es szezonban – hosszú idő után kivételesen – lemaradt a bajnoki címről, akkor a Bayer Leverkusen diadalmaskodott.

A müncheniek azonban nemcsak hazai fronton dominálnak: a Bajnokok Ligája elődöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain lesz az ellenfél, míg a Német Kupa elődöntőjében a Leverkusen vár rá - ám Serge Gnabryra ott már nem számíthatnak a bajorok.

