A pályán és a bankszámlán is tarol – Harry Kane mesés vagyonra tett szert!

Az angol The Sun nyilvánosságra hozta Kane céges és üzleti számait, amelyek alapján a támadó már tavaly is az Egyesült Királyság leggazdagabbjai közé tartozott a Sunday Times Rich List szerint.

Saját cégek, komoly bevételek

Kane egyik vállalkozása a HK28 Limited, amely amely a róla készült fotók és reklámok üzleti felhasználását kezeli. A cég 2024 végén több mint 13 millió eurónyi saját tőkével rendelkezett. Emellett létrehozta saját ingatlanos cégét is, az Edward James Investmentet, amelynek értéke körülbelül 17,2 millió euró.

Az ingatlanportfólió értéke egy év alatt jelentősen nőtt, és 2024-ben Kane ingatlanügyletei mintegy 2,5 millió eurós pozitív mérleggel zártak. A fizetendő társasági adóból a lap arra következtet, hogy a csatár céges szinten kb. 2,6 millió euró adózás előtti nyereséget termelt.

Reklámszerződések sora

Kane nemcsak futballistaként keres jól:

2023-ban élethosszig tartó szerződést kötött a Skechers márkával

együttműködik a Nike-kal és a Mars vállalattal

2024 óta társtulajdonos és nagykövet a német 3Bears Foods GmbH zabkásamárkánál

Bayern-fizetés

Ehhez jön még a Bayern Münchennél kapott bére, amely a becslések szerint évi 25 millió euró körül mozog. Szerződése 2027 nyaráig szól.

Az elmúlt hónapokban elkezdődtek a találgatások, hogy Kane pótolhatja az idény végén valószínűleg távozó Robert Lewandowskit a Barcelonánál, de Premier League csapatok, többek között a Manchester United, és korábbi klubja, a Tottenham Hotspur érdeklődéséről is hallani lehetett.

Egy viszont biztos, akár hosszabbít Münchenben, akár nem, Harry Kane jövője pénzügyileg több mint biztosított.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kiütéses győzelemmel fejezte be 2025-öt a Bayern München. Harry Kane a Werder Bremen ellni győzelem során megszerezte 81. gólját a német rekordbajnok színeiben, és mivel már 19 gólpasszt is kiosztott már münchenieknél, így elérte a 100-as álomhatárt – legalábbis gólokban való közreműködésben.

Forrás: PannonBajor