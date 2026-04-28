Gyors gólváltással indult a PSG-Bayern München

A 16. percben Willian Pacho szabálytalansága miatt tizenegyeshez jutott a Bayern München, a megítélt büntetőt pedig Harry Kane magabiztosan értékesítette (0-1).

A 24. percben Khvicha Kvaratskhelia tört be a tizenhatoson belülre, a grúz támadó jobb lábas tekerése pedig a bal alsóban kötött ki, Manuel Neuernek esélye sem volt (1-1).

Fordított a PSG, de Olise fantasztikus szólója után ismét döntetlen volt az állás

A 33. percben Dembélé szögletére Joao Neves érkezett, a portugál játékos csúsztatása pedig a hosszúban kötött ki (1-2).

A 41. percben Michael Olise végig szlalmozott a PSG védői között, és a tizenhatos vonaláról mattolta Matvey Safonovot (2-2).

Az első félidő hosszabbításában Alphonso Davies kezezése miatt tizenegyeshez jutott a PSG, a büntetőhöz Ousmane Dembélé állt oda, és ugyan Manuel Neuer eltaláta az oldalt, a francia támadó jól helyezett lövését nem tudta hárítani (3-2).

A második féidő PSG dominanciával indult

A második félidőt a hazaiak kezdték jobban, az 56. percben Achraf Hakimi jobb oldali beadására Khvicha Kvaratskhelia érkezett, aki kilőtte a jobb alsó sarkot (4-2).

Két perccel később háromra növelte az előnyét a PSG, Desiré Doué megindulása után Dembelét ugratta ki, aki a blokkoló Dayot Upamecano lábai között a hálóba tekerte a játékszert (5-2).

Aztán magára talált a Bayern München is

A 65. percben Joshua Kimmich szabadrúgására Upamecano érkezett, és kotorta be az ötösről a labdát (5-3).

A 69. percben Harry Kane indításával Luis Diáz lépett ki a védők mögül, csapta be egy lövőcsellel Marquinhost, és lőtte ki a bal felsőt (5-4).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 5-4-re nyert a PSG, és egygólos előnyből várja a müncheni visszavágót.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.