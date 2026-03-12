Goal.com
Hidegrázós: óriási bulit csaptak a fradisták a Braga történelmi legyőzése után + videó

Óriási ünneplést csaptak a Ferencváros játékosai a szurkolókkal a Braga legyőzése után a Groupama Arénában, a játékosoknak az ünnepi mámorban még egy közös éneklésre is ott maradtak a B-közép előtt. Mutatjuk a lefújást követő legjobb pillanatokat!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar bajnoki címvédő Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonásán a Groupama Arénában csütörtök este. 

A lefújás után a játékosok és a szakmai stáb kiment a B-közép elé, hogy közösen megünnepeljék a jól megérdemelt győzelmet:

A mérkőzés előtt látványos élőképpel készült a Fradi:

És így szólt 20 ezer torokból a magyar himnusz:

A Ferencváros játékosai a Ludogorec elleni továbbjutás után is egy emlékezeteset buliztak a szurkolókkal. 

A visszavágót különleges időpontban: szerdán 16:30-kor rendezik Portugáliában. 

Mindkét csapatnak majdnem egy teljes hete lesz a felkészülésre, ugyanis sem a Ferencvárosnak, sem a Braganak nem lesz a hétvégén bajnokija. 

A mérkőzés tudosítását IDE KATTINTVA találod meg.

