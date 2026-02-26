Goal.com
Live
FerencvárosAttila KISBENEDEK / AFP
C. Kovács Attila

Ünnepi mámor: hatalmas bulit csapott a Ferencváros a továbbjutás után – videó

Hatalmas volt a buli a Ferencváros továbbjutása után a Groupama Arénában. Mutatjuk az ünneplés legjobb pillanatait.

Ahogy korábban már beszámolunk róla, a Ferencváros 2-1-re nyert a Ludogorec Razgrad ellen az Európa-liga play-off körében, és 3-2-s összesítéssel továbbjutott a legjobb 16 közé. 

A lefújást követően a játékosok és a szakmai stáb kiment a B-közép elé, hogy közösen megünnepeljék a jól megérdemelt továbbjutást:

@schauerviktorlaszlo

#foryoupage❤️❤️ #Budapest #Hungary #Ferencváros #schauerviktorlaszlo

♬ eredeti hang - Schauer Viktor László

OTP Bank Liga NB I
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Kazincbarcika BSC crest
Kazincbarcika BSC
KAZ
Bulgária 1
Ludogorets Razgrad crest
Ludogorets Razgrad
LUR
Lokomotiv Plovdiv crest
Lokomotiv Plovdiv
LPL

Mint megírtuk, a találkozó 15. percében Ötvös Bence súlyosnak látszó sérülést szenvedett, Robbie Keane a találkozó után ki is akadt a magyar játékos kiesése miatt

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0