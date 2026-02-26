Ahogy korábban már beszámolunk róla, a Ferencváros 2-1-re nyert a Ludogorec Razgrad ellen az Európa-liga play-off körében, és 3-2-s összesítéssel továbbjutott a legjobb 16 közé.

A lefújást követően a játékosok és a szakmai stáb kiment a B-közép elé, hogy közösen megünnepeljék a jól megérdemelt továbbjutást:



Mint megírtuk, a találkozó 15. percében Ötvös Bence súlyosnak látszó sérülést szenvedett, Robbie Keane a találkozó után ki is akadt a magyar játékos kiesése miatt.

