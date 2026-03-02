Goal.com
Hivatalos: elhalasztották a Ferencváros bajnokiját az Európa-liga miatt

A Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő miatt elhalasztották a Ferencváros Puskás Akadémia mérkőzését, amelyet két hét múlva rendeztek volna a labdarúgó NB I 26. fordulójában.

Mi történt?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a halasztásnak az az oka, hogy az FTC jövő csütörtökön 21 órától fogadja az SC Bragát az Európa Liga nyolcaddöntőjében, a visszavágót pedig március 18-án, szerdán - magyar idő szerint - 16.30-tól játsszák Portugáliában.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint egyelőre nincs új időpontja a bajnoki meccsnek.

Forrás: MTI

