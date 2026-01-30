“650 millió euró volt a különbség” - Robbie Keane szerint más szint volt a Nottingham Forest

Csalódottan, ugyanakkor reálisan értékelte a tegnapi, Nottingham Foresttől elszenvedett 4-0-s vereséggel végződő Európa-liga meccset a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane, aki mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján a két csapat közti különbséget emelte ki: “A legnagyobb különbség hatszázötven millió euró volt. Csalódott vagyok az eredmény miatt, de lássuk be, legyünk reálisak, a Nottingham Forest egy Premier League-csapat, teljesen más lehetőségekkel, mint mi. Az első tizenöt percben jól néztünk ki, de utána hibát hibára halmoztunk” - értékelt a Nemzeti Sportnak az ír szakember, hozzátéve, elitcsapat elitjátékosai ellen játszottak, akik könyörtelenül kihasználták a Fradi hibáit.

”Ezért a világ legjobb ligája a Premier League. Az Európa-liga alapszakaszában a nyolcból hét meccsen jól játszottunk, most nem volt esélyünk a pontszerzésre” - mondta Keane, aki szerint az első gól után teljesen szétesett csapata játéka.

A lap a péntek délutáni sorsolásról is kérdezte a vezetőedzőt, ahol a skót Celtic és a bolgár Ludogorec közül kap ellenfelet a Ferencváros a rájátszásra: “A Celticben játszottam, izgalmas kihívás lenne velük találkozni. A Ludogoreccel már a Ferencváros edzőjeként is találkoztam, őket is ismerem” - mondta az ír, hozzátéve, bármelyik csapatot is húzzák a Ferencváros mellé, sikerrel szeretné venni az akadályt a magyar bajnok.

A csapat kapusa, Gróf Dávid szerint is kijött a két csapat közti differencia: “Kaptunk egy kemény ízelítőt, milyen futball van a Premier League-ben, látszott, más kávéház. Várható volt előzetesen, hogy kijöhet a különbség a két csapat között. Megpróbáltunk mindent, de ma ebben ennyi volt” - értékelt az M4 Sportnak Gróf, aki szerint a Fradi El-teljesítménye ezzel együtt is rendben volt, hiába csalódott amiatt, hogy nem sikerült elérni a legjobb nyolcat.

