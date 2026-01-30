Skót vagy bolgár ellenfél várhat a Fradira az Európa-ligában

Az sem volt elképzelhetetlen, hogy a Ferencváros egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut az idei El-kiírásban, a záróforduló előtt a hetedik helyen állt a magyar bajnok, ám a tegnapi, 4-0-s vereség a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest ellen és a többi mérkőzés alakulása úgy hozta, a Fradi a 12. helyen zárt a főtáblán, és kiemeltként játszik a play-offban.

A mai, 13 órakor kezdődő sorsoláson kialakulnak a rájátszás párosításai, a 9.-24. helyezettek négyes kalapokba kerültek, 2-2 kiemelttel és nem kiemelttel. A Ferencváros a tizenkettedik helyével az eggyel előrébb végző német Stuttgarttal került egy kalapba kiemeltként, és a 21.-22. helyen végző skót Celtic és bolgár Ludogorec párosból kap ellenfelet, mint nem kiemelt együttes. A kiemelt csapatok otthon játszhatják majd a visszavágót a play-off körben.

Nem ismeretlen a két zöld-fehér együttes Robbie Keane csapatának, a Celtic-kel háromszor találkozott eddig a ferencvárosi együttes, a 2020/21-s BL-szezon selejtezőjében 2-1-re nyert a Fradi Glasgowban, és nyerte meg az akkor egymeccses párharcot a skót bajnokkal szemben, egy évvel később az El-csoportkörében viszont a Celtic örülhetett, oda-vissza megverve a magyar bajnokot.

A bolgár bajnok Ludogoreccel már a nyolcadik csörtéje lehet a Ferencvárosnak a rájátszásban, az eddigi hét mérkőzésen négy magyar és egy bolgár siker mellett két döntetlen született. Idén már háromszor is összecsaptak a felek, a BL-selejtezőjében egy gólnélküli razgradi döntetlen után a Ferencváros 3-0-val elintézte a bolgárokat a Groupama Arénában, valamint az El-alapszakaszában is győzni tudtak otthon a kilencedik kerületiek 3-1-re még a negyedik körben.

Ezzel együtt az is eldőlt, a Ferencváros továbbjutása esetén portugál ellenfél jöhet szemben a nyolcaddöntőben: vagy az ötödik helyen végzett, jelenleg hazája bajnokságát vezető Porto, vagy a hatodik pozícióban továbbjutó Braga várhat a Fradira.

Európa-liga, rájátszás

1. kalap: kiemeltek: Crvena Zvezda (szerb) és Celta Vigo (spanyol), nem kiemeltek: PAOK (görög) és Lille (francia)

2. kalap: kiemeltek: Genk (belga) és Bologna (olasz), nem kiemeltek: Dinamo Zagreb (horvát) és Brann Bergen (norvég)

3. kalap: kiemeltek: Stuttgart (német) és Ferencváros (magyar), nem kiemeltek: Celtic (skót) és Ludogorec (bolgár)

4. kalap: kiemeltek: Nottingham Forest (angol) és Viktoria Plzen (cseh), nem kiemeltek: Fenerbahce (török) és Panathianikosz (görög)

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.