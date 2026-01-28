Hosszabb interjút adott a Sportske Novosti nevű portálnak Franko Kovacevic, a Ferencváros múlt héten szerződtetett horvát támadóka. A 26 esztendős futballista múlt vasárnap rögtön góllal mutatkozott be az ETO elleni rangadón, ám ünneplésre mégsem volt ok, a győriek ugyanis 3–1-nyertek.

„Csütörtökön nem játszhattam Európában, így a vasárnapi meccs előtti edzésen a csapattársaim felével sem tudtam normálisan gyakorolni. Minden új volt számomra. Sikerült betalálnom, a második félidőt vezetésről kezdtük, de a végére elfogytunk. A bajnokságról még nem tudok sokat mondani, de hiszem, hogy májusra minden rendbe jön, és bajnokok leszünk.”

A Celjétől érkező támadó azt is elárulta, miért választotta a Ferencvárost a topligából érkező ajánlatok helyett.

„A Ferencváros volt az álmom az elejétől fogva. Sok mindenkivel beszéltem, végül arra jutottam, hogy a legjobb lépés egy olyan klub, ami hasonlít Celjére, de magasabb szinten van. Domináns a saját országában, évente játszik európai kupameccseket, most már biztos a továbbjutás az Európa-ligában. Ráadásul első számú csatárként érkeztem, mivel Varga Barnabás Athénba szerződött. Robbie Keane-t senkinek sem kell bemutatni, egy támadó számára tökéletes vezetőedző. Jó döntést hoztam, elégedett vagyok, és igyekszem minél hamarabb beilleszkedni, hiszen még csak egy hete vagyok Budapesten” – mondta Kovacevic.

A támadó után több európai klub érdeklődött, köztük Sevilla, Celta, Fiorentina, Pisa, Nizza, valamint török és görög csapatok is.

„Opcióim voltak az öt nagy ligából, főleg Olaszországból és Spanyolországból, de a megkeresések olyan kluboktól érkeztek, amelyek a kiesés elkerüléséért küzdenek vagy a tabella alsó felében vannak. Sokkal jobb egy bajnoki címért harcoló, támadó futballt játszó csapatban játszani. Ez passzol hozzám. Ezért lett a Ferencváros a befutó. Emellett fontos volt, hogy fejlődhessek, és így nagyobb esélyem legyen beverekedni magam a válogatottba a világbajnokságra. Ez Ferencvárosból sokkal könnyebb, mint Celjéből. Korábban rossz döntéseket hoztam a karrieremben, ez viszont helyes és egészséges lépés.Szeretnék hosszabb ideig egy klubnál maradni, túl sok helyen játszottam már. Elegem van abból, hogy évente vagy félévente kell költözni.”

Mint az interjúban elmondta, a Celje vezetőedzője, Albert Riera is támogatta, hogy a Népligetben folytassa pályafutását.

„Mallorcán kávéztunk az edzőtáborban, megkérdezte az ajánlataimat, őszintén elmondtam, mi a helyzet. Azt mondta: ‘Ha a Ferencváros hív, akkor elengedlek, de más klubba nem. Csak olyan klubhoz mehetsz, ahol minden hétvégén győzni kell, mert ez neked megfelel, ez a jó út számodra.’ Ezzel még nagyobb önbizalmat kaptam, hogy a Fradit válasszam.”

„A Ferencváros elvárása az összes versenysorozat megnyerése. Mint a Dinamo Horvátországban. A célom, hogy ehhez a góljaimmal és mentalitásommal hozzájáruljak, és remélem, a csapatot is motiválni tudom.”

A csatár azt is elárulta, milyen tanácsokkal fogadta őt Robbie Keane a Ferencvárosnál.

„Azt mondta: ‘Azért hoztunk, hogy gólokat szerezz.’ Ragaszkodik hozzá, hogy a kapu közelében legyek, ne húzódjak ki a szélre, játszak úgy, mint Celjében. Edzés után tanácsokat ad, ez sokat jelent nekem. Meggyőződésem, hogy vele fejlődhetek, mert ő is támadó volt, és rengeteget tanulhatok tőle.”