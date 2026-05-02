Repkednek a milliárdok: kiderült, mekkora költségvetésből gazdálkodik a Ferencváros

Bevételek terén elmondható, az UEFA fizet a legjobban a Fradinak. Az értékesítésből származó bevételek csökkentek 2024-hez képest, de még így is 9,5 milliárd forint jött belőle. Belföldön a szponzoráció (közel 4,5 milliárd), külföldön pedig a játékjogok értékesítése dominált 2,9 milliárd forinttal.

A nemzetközi kupaszereplés 6,8 milliárd forintot hozott a konyhára, míg a hazai szereplés 1,65 milliárdot. A bevételi forrásokba természetesen nem került bele Varga Barnabás és Tóth Alex értékesítése sem, ugyanis ők már januárban váltottak klubot, így az csak jövő évi könyvekbe jelenik majd meg.

Kiadási oldalon a bérköltségek dominálnak, összesen 12 milliárd forinttal. Ebből 8 milliárd a játékosok fizetése, a stáb bére pedig 3,6 milliárd forint összesen. Az anyagjellegű ráfordítások 4,8 milliárdot ölelnek fel, ebbe tartoznak bele az utazások, az edzőtáborok, az étkezés és a biztonsági szolgálat is többek között.

