Az UEFA rengeteg pénzt oszt szét a kupasorozataiban

Összesen 2,93 milliárd euró UEFA-pénzdíjat osztottak szét a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga 108 résztvevő csapata között – derül ki a Football Meets Data legfrissebb kimutatásából.

A teljes összeg 61 százaléka, azaz 1,8 milliárd euró az öt topliga klubjaihoz került, míg a fennmaradó 1,13 milliárd eurón a többi résztvevő osztozott. Fontos kiemelni, hogy a legnagyobb kifizetések még hátravannak, hiszen a sorozatok előrehaladtával tovább nőnek a pénzdíjak.

A Ferencváros rengeteg pénzt vihetett eddig haza

A Ferencváros eddig 17,7 millió eurót (megközelítőleg 7 milliárd forintot) keresett meg az Európa Ligában. Ezzel az összeggel Magyarország több olyan nemzetet is megelőz az összesített rangsorban, mint Ukrajna, Románia, Svédország vagy Írország – mindezt úgy, hogy ezeket az országokat két-két klub képviseli a nemzetközi kupaporondon.

A „pénzdíjtabellán” jelenleg Szerbia és Kazahsztán áll közvetlenül előttünk.

Az utolsó két mérkőzés 1 milliárdot ért

Még decemberben arról számoltunk be, hogy a Ferencvárosnak 6 milliárd forintot hozott konyhára az El-menetelés, mindez azt jelenti, hogy a Panathinaikosz elleni döntetlen és a Nottingham Forest elleni vereség további 1 milliárd forinttal toldotta meg a Fradi Európa-ligából származó bevételeit.





