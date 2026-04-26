Simán nyert, és a tabella élére állt a Ferencváros

Roppant fontos bajnokit rendeztek vasárnap délután a Groupama Arénában, ahol a friss kupadöntős Ferencváros a Paks együttesét fogadta. A IX. kerületiek a múlt heti, ETO FC elleni vereség után javítottak volna az NB I-ben is, és egy sikerrel ideiglenesen vissza is vette volna a vezetést a tabellán Robbie Keane együttese.

Ennek szellemében zajlott az első játékrész, szűk tíz perc alatt két komoly hazai lehetőség is adódott, de Joseph mellé fejelt nagy helyzetben, míg Kanikovszki lövését Gyetván védte. Az első paksi helyzetre a 22. percig kellett várni, amikor Vécsei került nagy helyzetbe, de fejese a kapu fölé szállt. Innentől viszont végig a Ferencváros kezdeményezett, Gruber kis híján a kapuba emelt a 25. percben, de ez a lehetőség is kimaradt. Ez azonban nem bosszulta meg magát, a 42. percben Kanikovszki szöglete után Raemaekers fejesét még nagy bravúrral védte Gyetván, a kipattanóra viszont Joseph csapott le, és szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, 1-0.

A második félidőre sem változott a játék képe, az első negyed órában sorjáztak a Ferencváros helyzetei, de Kanikovszki, Corbu és Joseph kísérletét is védte a vendégek kapusa. A 66. percben aztán eldőlt a meccs, egy paksi eladott labdát szépen játszott le a Fradi, és Kanikovszki passzából Joseph duplázta meg önmaga, és a Ferencváros góljai számát, 2-0. A meccs hajrájában aztán paksi lehetőség is adódott, Böde lövését kellett Dibusznak védenie a 81. percben, öt perccel később pedig megfogyatkozott a hazai csapat, Corbu állt ki második sárga lappal (az elsőt műesésért kapta). Az eredmény már nem változott, a Fradi két góllal megverte a Paksot.

A Ferencváros ezzel a győzelemmel pontszámba beérte, és több győzelmének köszönhetően megelőzte az ETO FC-t, a Paks pedig maradt az ötödik a táblázaton.

