A portál a marbellai edzőközpont Facebook-posztjában szúrta ki, mely csapatok készülnek majd az andalúz városban, a közel hatvan csapatban pedig a Fradi is beletartozik. Arról pontos információ még nincs, mikor utazik a csapat, kikkel mérkőznek meg és kik lesznek benne az utazókeretben. Ha már utazókeret: kérdés, hogy két válogatott játékos, Varga Barnabás és Tóth Alex elutazik-e a csapattal a felkészülésre, hiszen előbbi akár már holnap aláírhat a görög AEK Athénhoz, míg utóbbit topligás csapatokkal hozták szóba.

A bejegyzés szerint nem egyedüli magyar csapatként táborozik Marbella városában a Ferencváros, ugyanis a Puskás Akadémia és a DVTK is a spanyol turistavárost választotta központjának. A miskolci klub honlapjának tájékoztatása szerint négy felkészülési meccset játszanak majd január 4-16 között, méghozzá erős riválisok ellen: megmérkőznek többek között a belga Genkkel, a Bl-résztvevő norvég Bodø Glimttel és az osztrák élvonalbeli Wolfsbergerrel. A Puskás Akadémia lehetséges ellenfeleiről és dátumairól nincs még információ.