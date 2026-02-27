A Ferencváros az alapszakaszban a 12. helyen végzett, a zöld-fehérek négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel, 15 megszerzett ponttal zárták a ligaszakaszt.

Az adatelemző cég szerint a Fradi az alapszakaszban 17,7 millió eurót (átszámolva 7 milliárd forintot) tehetett zsebre, a Ludogorec elleni továbbjutás pedig további 1,75 millió eurót ért a magyar bajnoknak. A Ferencváros így összesen 19,45 millió eurót (7,33 milliárd forintot) kapott az UEFA-tól.

Ez az összeg pedig további 2,5 millió euróval (1 milliárd forinttal) nőhet, ha a kilencedik kerültiek a Bragát is legyőzik, és bejutnak a legjobb 8 közé.

A Ferencváros a hetedik legtöbb pénz kapta az Európa-ligában

Az eddig összegyűjtött 19,45 millió euró azt jelenti, hogy a Fradinál csak hat csapat keresett többet az Európa-ligában, olyan topcsapatok, mint az AS Roma, az FC Porto, a Lyon, az Aston Villa, a Fenerbahce és a Real Betis.

Hogyan tovább a Ferencvárosnak?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros a portugál Bragával mérkőzik meg a negyeddöntőbe jutásért.

Érdekesség, hogy a párharc visszavágóját extrém időpontban rendezik a portugál szabályok miatt, így a Fradi NB I-es rangadóját várhatóan el kell majd halasztania az MLSZ-nek.

Korábban arról is beszámoltunk, mennyi pénzt keresett a Ferencváros az alapszakaszban.





