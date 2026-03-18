Szoros első félidő után gálázott a Barcelona, és továbbjutott a BL-negyeddöntőbe

A St' James Parkban 1-1-re végeztek a felek az odavágón, így a Barcelona otthon dönthette el a továbbjutás sorsát az angolokkal szemben.

Az első félidő igazi tűzijátékot hozott, már a hatodik percben megvolt az előny a katalánoknak, Raphinha szerezte meg a vezetést a Barcelonának, 1-0. Az angolok azonban nem adták fel, a Barca lescsapdáját szépen szedte szét a Newcastle, és negyedóra elteltével Elanga egyenlítette ki az állást, 1-1. Nem tartott sokáig az angolok öröme, három perc elteltével egy szabadrúgást követően Martín fejelte be a labdát Bernalnak, aki ismét a Barcelonát juttatta előnyhöz, 2-1. A Szarkákban azonban megvolt a tartás az első félidőben, szűk félóra elteltével Yamal adta el könnyelműen a labdát, a támadás végén Elanga duplázott newcastle-i részről, 2-2. Amikor már úgy tűnt, döntetlen állással vonulnak pihenőre a csapatok, Trippier a hosszabbításban lerántotta Raphinhát, a megítélt tizenegyest pedig Yamal használta ki, 3-2.

A fordulás után pedig beindult a Barca-henger: az 51. percben Fermín növelte a Barcelona előnyét, 4-2. Öt percre rá Yamal szögletéből Lewandowski fejelt gólt, gyakorlatilag lezárva a párharcot, 5-2. A gálának azonban nem volt vége, a 61. percben Thiaw hibázott óriásit, amiből megint Lewandowski volt eredményes, 6-2. A vendégek dekoncentráltsága pedig nem ért véget ezzel, a csereként beálló Murphy passzolta oda a labdát Raphinha elé, aki nem hibázta el a kínálkozó lehetőséget, 7-2.

A Barcelona ezzel bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ahol az Atlético Madrid vagy a Tottenham Hotspur lesz a katalánok ellenfele.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő visszavágó

Barcelona 7-2 Newcastle United (8-3)





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.