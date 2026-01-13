Kiakadtak a Barcelona szurkolók a Szuperkupa döntője után!

Mint ismert, a Barcelona vasárnap este 3-2 arányban legyőzte a Real Madridot a Spanyol Szuperkupa döntőjében, és bár úgy tűnt, Xabi Alonso állása nem került veszélybe a mérkőzés után, tegnap este mégis menesztette korábbi játékosát a Királyi Gárda.

Úgy tűnik, nem csak a madridiaknál keltett feszültséget a mérkőzés, ugyanis az EuroBarca Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint nyílt levéllel fordult számos hazai Barcelona szurkolói közösség a mérkőzést közvetítő Sport TV-hez az egyik televíziós szakértő, Hegyi Iván megszólalásaival kapcsolatban.

MInt írják, az oldal szerkesztősége és több szurkolói közösség ugyan tiszteletben tartja a televíziós társaság azon jogát, hogy kiválassza a szakértői gárdát egy-egy mérkőzésre, ám Hegyi Iván "az FC Barcelona mérkőzéseihez kapcsolódó stúdióbeszélgetésekben hosszabb ideje visszatérő, rendszerszintű elégedetlenséget vált ki a magyarországi Barcelona-szurkolók körében." Kiemelik, hogy a csapattal és a játékosokkal szembeni elismerés hiánya rontja a műdor élvezthetőségét, ezáltal nincs vagy kevesebb a hozzáadott értéke a stúdiós elemzéseknek.

Szerintük ez nem egy-egy konkrét megszólalásban érhető tetten, hanem egy folyamatos, állandósult benyomás alapján, "amely a szakértői szerep és a pártatlan, kiegyensúlyozott elemzés elvárása közötti feszültségből fakad." Hozzáteszik, nem személyes támadásról szól levelük, csupán arra kérik a Sport TV-t, a Barcelona mérkőzésein más szakértői csapattal valósuljanak meg a stúdiós elemzések és beszélgetések "a nézői élmény, valamint a közvetítések minőségének megőrzése érdekében."

Levelük végén arra kérik a csatornát, vegyék figyelembe a nagyszámú magyarországi Barcelona szurkolók ezen kérését, és úgy vélik, "hogy egy ilyen irányú szerkesztői döntés nemcsak a nézői elégedettséget növelné, hanem tovább erősítené a Sport TV hitelességét és szakmai megítélését is." Kiemelik, szeretnék, hogy levelüket "konstruktív párbeszédre való nyitottságként" értelmezné a csatorna, és felvetésükre idő szánna a fentebb felsorolt szempontok érdekében.

