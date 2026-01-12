„Ez a legkevésbé fontos kupa” – Xabi Alonso szavai a bukott döntő után

Flick büszke

Hansi Flick a lefújás után elégedetten értékelte csapata teljesítményét, külön kiemelve, hogy a Barcelona végig hű maradt az elképzeléseihez. A német szakember szerint a csapat erejét az mutatta meg igazán, ahogyan az emberhátrányos helyzetet kezelték a hajrában.

„Büszke vagyok” – kezdte Flick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót. „Az első félidőben fantasztikusan játszottunk. Nálunk volt a labda, kontrolláltuk az eseményeket. Végig a saját stílusunkat képviseltük, és bár a végén, egy emberrel kevesebben nem volt könnyű, csapatként küzdöttünk tovább. Nagyszerű volt ezt látni.”

A meccs hőséről, a duplázó Raphinháról is elragadtatással beszélt: „A mentalitása hihetetlen. Az a dinamika, amit a pályára hoz, az egész csapatra átragad. Kihagyta az első helyzetét, de a másodiknál már ott volt és betalált. Rengeteg intenzitást ad nekünk, amire nagy szükségünk van.” Flick emellett üdvözölte Ronald Araujo visszatérését is, hangsúlyozva, hogy a védő nemcsak kapitányként, hanem az öltöző kulcsfigurájaként is elengedhetetlen a csapat számára.

A Real Madrid háza táján korántsem ilyen felhőtlen a hangulat. Xabi Alonso bár próbált higgadt maradni, a vereség utáni mondatai – különösen a kupa rangsorolása – azonnal vitákat váltottak ki a spanyol sajtóban.

„Akárhogy is nézzük, fáj a vereség” – mondta Alonso a Movistar TV-nek. „Egyértelmű, hogy ez egy kiegyenlített, nagyon versenyképes és izgalmas meccs volt. Megvolt a két tiszta helyzetünk az egyenlítéshez a végén, közel jártunk hozzá. A csapat végig harcolt, a második félidőben pedig pechünk volt azzal a megpattanó góllal.” Spanyol Kupa 1 Albacete ALB 2026. jan. 14. 15:00 Real Madrid RMA Spanyol Kupa 1 Racing Santander SAN 2026. jan. 15. 15:00 Barcelona BAR

Amikor a jövőről kérdezték, a baszk tréner némileg meglepő módon fogalmazott: „A lehető leghamarabb lapoznunk kell. Ez csak egy meccs volt, és ez a legkevésbé fontos sorozat számunkra. Most előre kell tekintenünk, vissza kell nyernünk a sérültjeinket és a hitünket.” Alonso ugyanakkor dicsérte Vinícius Júniort , akit „megállíthatatlannak” nevezett, utalva a brazil szélső elképesztő góljára és mezőnymunkájára.

A játékosok közül Thibaut Courtois is megszólalt, aki szerint a csapat többet érdemelt volna a mutatott játék alapján. „Szomorúak vagyunk, de holnap már dolgozunk tovább a kupáért és a bajnokságért. Megérdemeltük volna a győzelmet a második félidő alapján, de a részletek ma ellenünk döntöttek. Megmutattuk, hogy élő csapat vagyunk, biztos vagyok benne, hogy nyerni fogunk valamit ebben a szezonban” – fogalmazott a belga kapus.

A Real Madrid vezetősége jelenleg a „benyomásokra” alapozza a döntéseit. Bár a szurkolók egy része a közösségi médiában már Alonso távozását követeli, Florentino Pérez elnök környezetéből származó hírek szerint a csapat küzdőszelleme és a taktikai változtatások – amelyekkel a Madrid képes volt partiban lenni a Barcelonával – egyelőre életben tartják a bizalmat. Ugyanakkor a fizikai állapot aggasztó: a „sérülés-sangría” nem áll meg, legutóbb Dean Huijsen dőlt ki izomproblémákkal.

A klub válasza a krízisre Niko Mihić visszatérése az orvosi stáb élére, akitől a sérüléshullám megállítását várják. Mivel a téli átigazolási piac és az utánpótlás felé sem nyitnak látványosan (Gonzalo Garcíán kívül), Alonsónak a jelenlegi keretből kell kihoznia a maximumot, kezdve a szerdai, Albacete elleni kupameccsel.

