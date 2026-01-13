A Barcelona döntött Marcus Rashford sorsáról!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, spanyol sajtóhírek szerint a nyáron Manchester Unitedtól a Barcelonához kölcsönbe érkező Marcus Rashford könnyen lehet, hogy soha többé nem fog a Vörös Ördögök színeiben pályára lépni. Két ok miatt is: már nem látják szívesen Manchesterben, a másik pedig, hogy a katalánok azon gondolkoznak, hogy élnek a vételi opciójukkal, és végleg megszerzik az angol válogatott szélsőt.

Carlos Monfort vasárnapi beszámolója szerint a Barcelona sportigazgatója, Deco találkozott Marcus Rashford ügynökével a dzsiddai Ritz-Carlton szállodában, ahol a csapat megszáll a Spanyol Szuperkupa során. Az informális, tájékoztató jellegű megbeszélés arra szolgált, hogy áttekintsék az angol szélső helyzetét, valamint, hogy megerősítsék Rashford képviseletének: rendkívül elégedettek a játékos eddigi teljesítményével és hozzáállásával.

A 28 éves szélső ugyanis problémamentesen illeszkedett be a csapatba, gyorsan alkalmazkodott az együttes munkamódszereihez, és nagyon közeli kapcsolatot ápol a csapattársaival. Az öltözőből származó hírek szerint már az első naptól kezdve rendkívül otthonosan mozog társai között, és különösen szoros kapcsolatot ápol az angolul beszélő, illetve a keret fiatalabb játékosaival.

A Barcelona hajlik Rashford kölcsönszerződésének véglegesítésére

Bár a klub még nem akar végleges döntést hozni, mivel úgy véli, túl korai lenne, egyre inkább nyilvánvaló: a Barcelona fontolgatja a játékos megvásárlását a Manchester Unitedtől, mely egy 30 millió eurós vételi opció lehívásával valósulhatna meg. A klub tehát nem siet, de egyre biztosabb abban, hogy a piacon ez egy remek lehetőségnek tűnik ár-érték arányban.

Mióta megérkezett, az angol támadó 7 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott, ami jól mutatja az azonnali hatását a csapat játékára. A számokon túl a Hansi Flick vezette szakmai stáb kiemeli sokoldalúságát is, hiszen balszélsőként és középcsatárként egyaránt bevethető. Ez pedig – különösen az idény során a Barcát sújtó számos sérülés fényében – komoly tényező a végleges döntés meghozatalánál.

A klub tehát továbbra is figyelemmel követi Rashford teljesítményét, aki szorgalmasan dolgozik és próbál minden játékperccel élni. Jelenleg a vezetés arra vár, hogy tisztábban lássa, milyen kondíciók mellett tervezhetik meg a következő szezon keretét, végleges döntésre így nem kell számítani nyárnál korábban.

Forrás: Cruyffista