Enzo Fernández Madridban járt, reagált az edző is

Mint ismert, Enzo Fernández nemrég úgy nyilatkozott, egyszer szívesen élne Madridban, ami után egyből beindultak a találgatások az argentin középpályás esetleges Real Madridhoz való szerződtetéséről.

A Chelsea azóta menesztett menedzsere, Liam Rosenior meg is büntette Fernándezt, és nem léphetett pályára a csapat Port Vale elleni FA-kupa negyeddöntőjében és a Manchester City elleni hazai bajnokin sem, ami ellen még a játékos ügynöke is tiltakozott.

A találgatások ismét felerősödtek, ugyanis Fernándezt Madridban kapták lencsevégre, amint a klub által engedélyezett három napos szabadságát töltötte a spanyol fővárosban. A játékos nem egyedül utazott, Marc Cucurella és Joao Pedro társaságában tűnt fel a Madrid Open teniszverseny lelátóin. Ám akadt még egy játékos, aki a Chelsea-futbalisták társaságát élvezte, ugyanis a Real Madrid középpályása, Jude Bellingham is a helyszínen tekintette meg a versenyt.

A Chelsea megbízott edzője, Calum McFarlane azonban elhessegette a pletykákat:

”Három nap szabadságot adtunk a srácoknak, és szerintem sokat elárul róluk, hogy együtt utaznak pihenni. Imádom, hogy együtt töltenek időt, és elmentek Madridba teniszt nézni, őszintén szólva semmi kivetnivalót nem látok ebben”.

De nem csak McFarlane, hanem Fernández ügynöke, Javier Pastore is tiszta vizet öntött a pohárba:

”Sok mindent beszélnek, de az igazság az, hogy nem történik semmi. Enzo arra koncentrál, hogy erősen zárja a szezont a Chelsea-nél. Igaz, hogy tett néhány olyan megjegyzést, ami talán nem volt ideális abban a pillanatban, de nem mondott semmi szokatlant. Egyszerűen csak beszélt Madridról, amit nagyon szeret”.

Forrás: GOAL

