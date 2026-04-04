Liam Rosenior elmondta, a Chelsea több alapemberének is tisztázódhat a jövője

Igaz, az argentin középpályás nyilatkozata, amelyben elmondta, egyszer szívesen lenne a Real Madrid játékosa, nem feltétlenül arra utalt, hogy a Chelsea játékosaként képzeli el magát a közeljövőben.
A megszólalása miatt el is tiltotta a következő két mérkőzéstől Fernándezt a klub, ráadásul Marc Cucurella szintén az esetleges távozásáról beszélt, de Liam Rosenior vezetőedző szerint ez nem volt rossz hatással a csapategységre.
"A tettek hangosabbak a szavaknál - kezdte a The Standardnak. - Hamarosan látni fogjátok, hogy mennyire elkötelezettek a projekt iránt a játékosok."
Arra a kérdésre, hogy a teljesítményükre vagy a szerződéshosszabbításukra gondolt-e elköteleződés alatt, így válaszolt.
"Mindkettőre."
A spanyol balhátvéd tehát attól függetlenül kaphat kézhez egy új kontraktust, hogy a jelenlegi megállapodása 2028-ig szól, míg Moises Caicedo szintén meghosszabbíthatja a 2031-ig érvényes szerződését.
Úgy látszik, a londoniak megelégelték az elmúlt szezonok jelentős játékosmozgásait, és igyekeznek hosszú távon a Stamford Bridge-en tudni a keret kulcsembereit. Cole Palmer, Estevao, illetve Joao Pedro már egyaránt 2033-ig kötelezte el magát.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
