Bózsik Tamás

Liam Rosenior elmondta, a Chelsea több alapemberének is tisztázódhat a jövője

Annak ellenére, hogy a Chelsea kisebb gödörbe került az elmúlt hetekben, a francia vezetőedző két jó hírrel is szolgált a szurkolóknak: Enzo Fernández és Marc Cucurella nyitott a hosszabbításra.

Igaz, az argentin középpályás nyilatkozata, amelyben elmondta, egyszer szívesen lenne a Real Madrid játékosa, nem feltétlenül arra utalt, hogy a Chelsea játékosaként képzeli el magát a közeljövőben.

A megszólalása miatt el is tiltotta a következő két mérkőzéstől Fernándezt a klub, ráadásul Marc Cucurella szintén az esetleges távozásáról beszélt, de Liam Rosenior vezetőedző szerint ez nem volt rossz hatással a csapategységre. 

"A tettek hangosabbak a szavaknál - kezdte a The Standardnak. - Hamarosan látni fogjátok, hogy mennyire elkötelezettek a projekt iránt a játékosok."

Arra a kérdésre, hogy a teljesítményükre vagy a szerződéshosszabbításukra gondolt-e elköteleződés alatt, így válaszolt. 

"Mindkettőre." 

A spanyol balhátvéd tehát attól függetlenül kaphat kézhez egy új kontraktust, hogy a jelenlegi megállapodása 2028-ig szól, míg Moises Caicedo szintén meghosszabbíthatja a 2031-ig érvényes szerződését. 

Úgy látszik, a londoniak megelégelték az elmúlt szezonok jelentős játékosmozgásait, és igyekeznek hosszú távon a Stamford Bridge-en tudni a keret kulcsembereit. Cole Palmer, Estevao, illetve Joao Pedro már egyaránt 2033-ig kötelezte el magát. 

