Még ma kirúghatják a Chelsea vezetőedzőjét, aki már el is köszönt a csapattól

Mint ismert, kedd este a Chelsea 3-0-s vereséget szenvedett a Brighton otthonában a Premier League 34. fordulójából előrehozott mérkőzésen. Liam Rosenior a lefújást követően kemény kritikát fogmazott meg játékosaival szemben.

A Chelsea folyamatosan veszít

A Chelsea mostanában nem igazán van túl jó formában, utolsó 8 tétmérkőzéséből hetet elveszített a csapat, csak a Port Vale ellen FA-kupa mérkőzést tudták megnyerni. Ráadásul utolsó 5 Premier League mérkőzésükön gólt sem szereztek, így öt fordulóval a bajnokság vége előtt már hét pontos a hátrányuk az utolsó BL-helyen tanyázó Liverpoollal szemben, ráadásul még egy mérkőzéssel többet is játszottak Szoboszlaiéknál.

Romano szerint Rosenior távozhat

Fabrizio Romano szerint a klubvezetőség szerdán összehívta a válságstábot, ahol reggel óta folyamatos egyeztetések és tárgyalások zajnalak Rosenior jövőjével kapcsolatban.

Az olasz átigazolási guru beszámolójából az is kiderült, hogy Rosenior egészen a múlt hétig úgy érezte, hogy a klub vezetősége mögötte áll, azonban a gyenge eredmények miatt a Chelsea elbizonytalanodott abban, hogy az angol edző a megfelelő választás, és az irányváltást fontolgatják.

Rosenior már el is köszönt

A Chelsea-s ügyekben mindig jól informált Simon Phillips szerint Liam Rosenior a Brighton elleni meccs végén elköszönt a stábjától és a játékosaitól, és még a mérkőzés utáni csapatbeszédet sem tartotta meg.

Ki követheti Roseniort a Chelsea kispadján?

A Guardian információi szerint az idény hátralévő részére a Chelsea már nem nevezne ki állandó vezetőedzőt, a csapat másodedzője Callum McFarlane követhetné Roseniort átmenetileg a kispadon.

A hírek szerint a nyáron a Xabi Alonso, Marco Silva, Edin Terzic, Cesc Fabregas és Andoni Iraola ötösből kerülhet ki a Chelsea következő vezetőedzője.

Érdekesség, hogy Xabi Alonsót a Liverpoollal boronálták össze az elmúlt hónapokban, míg Andoni Iraola nemrég jelentette be, hogy az idény végén távozik a Tóth Alexet is foglalkoztató AFC Bournemouthtól.

A Chelsea hatalmas lelépési pénzt fizethet Roseniornak

A 433 információi szerint, ha a Chelsea végül Rosenior kirúgáse mellett dönt, akkor ki kell fizetnie a hátalévő (2032-ig tartó) szerződésében foglalt fizetését, ami nem kevesebb mint 24 millió font (28 millió euró).

