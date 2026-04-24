Újabb nagynevű átigazolási saga kezd kibontakozni a topklubok között: sajtóértesülések szerint a Real Madrid és a Manchester City is érdeklődést mutat a Chelsea argentin középpályása, Enzo Fernández iránt.

A 2022-es világbajnok játékos 2023-ban rekordösszeg körüli transzferrel érkezett Londonba, és azóta is a csapat egyik meghatározó futballistája. Bár a Chelsea hosszú távon is vele számolna, a legújabb hírek szerint a spanyol és az angol bajnoki címvédő is figyelemmel kíséri a helyzetét.

A Real Madridnál továbbra is prioritás a középpálya frissítése és mélyítése, különösen a fiatal, dinamikus profilú játékosok bevonása. Enzo Fernández technikai tudása és játékszervező képessége tökéletesen illeszkedne a madridi koncepcióba. Korábban már írtunk róla, hogy a játékosnak sem lenne ellenére Madridba költözni.

A Manchester City eközben a jövő keretalakításán dolgozik, és több kulcsjátékos esetleges távozása – köztük Bernardo Silva – miatt új kreatív középpályást kereshet. A klubnál Fernández neve már korábban is felmerült lehetséges célpontként.

A Chelsea ugyanakkor nem tervezi könnyen elengedni egyik legértékesebb játékosát, és várhatóan csak kiemelkedő ajánlat esetén nyitna tárgyalásokat.

Egyelőre hivatalos megkeresés nem történt, de a nyári átigazolási időszak közeledtével a helyzet gyorsan változhat. Könnyen lehet, hogy Európa két leggazdagabb klubja egymással versenyez majd a középpályás aláírásáért.

