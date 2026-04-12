Kihasználta a Manchester City az Arsenal botlását, könnyedén nyert a Chelsea otthonában

Pep Guardiola csapata abban a tudatban léphetett pályára vasárnap délután a Stamford Bridge-n, hogy hatpontra csökkenthette volna a hátrányát a szombaton vereséget szenvedő Arsenal mögött (egy mérkőzéssel kevesebbet játszva). A Chelsea pedig üldözőbe vette volna a szombat este a Fulhamet verő Liverpoolt a Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik helyen.

Az első játékrészben Chelsea-helyzeteket láthatott a hazai közönség, az első tíz percben Palmer és Joao Pedro is gólt szerezhetett volna, de kimaradtak ezek a lehetőségek. Az első negyedóra végén Cucurella szerzett lesgólt, majd Neto lövését védte Donnarumma. Az egyetlen igazán nagy vendég lehetőségre egészen a 45. percig kellett várni, Semenyo megpattanó lövése kerülte el kevéssel a kaput.

A második félidőben aztán beindult a City-henger: az 51. percben Cherki beadására O’Reilly érkezett teljesen üresen, és fejelt közelről gólt, 0-1. Hat perccel később ismét Cherki osztott ki egy fantasztikus gólpasszt egy kisszöglet után, és ezúttal is egy védő volt a befejező Marc Guéhi személyében, 0-2. A 68. percben aztán eldőlt a meccs, Caicedo volt felelőtlen a saját tizenhatosának környékén, Doku elvette tőle a labdát, és fejezte be maga az akciót, 0-3. A hátralévő időben kisebb lehetőségek adódtak mindkét oldalon, Cucurella a 83. percben hagyott ki egy nagyobb lehetőséget, fejesét Donnaumma védte.

Győzelmével a Manchester City hat pontra megközelítette a listavezető Arsenalt egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, így a jövő heti, Ágyúsok elleni rangadón vesztett pontok tekintetében befoghatja a City legfőbb riválisát. A Chelsea ezzel a vereséggel négypontos hátrányba került az ötödik Liverpoollal szemben, és egyre távolabb kerül a BL-indulás.

Premier League, 32. forduló

Chelsea 0-3 Manchester City

