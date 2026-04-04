"A büntetés igazságtalan" - Enzo Fernández ügynöke beleszállt a Chelsea vezetőedzőjébe

Mint ismert, Enzo Fernández a válogatott szünet alatt volt az Avirales YouTube-csatorna vendége, ahol arról beszélt, szívesen élne Madridban a jövőben. A beszélgetés során cáfolta, hogy tárgyalt volna a Real Madriddal egy esetleges klubváltás lehetőségéről, ám a Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior szerint így is "átlépett egy határt" az argentin világbajnok játékos, és két mérkőzésre szóló büntetést kapott a klubtól, így nem játszhat a Port Vale elleni FA-kupa negyeddöntőben és a Manchester City elleni bajnoki rangadón.

Fernández ügynöke, Javier Pastore a The Athletic-nek adott interjújában "teljességgel igazságtalannak" nevezte a büntetést, és elmondta, ügyfele szavai nem voltak tiszteletlenek a Chelsea-vel szemben, csupán egy kérdésre válaszolt a középpályás.

Arra a kérdésre, hogyan érzi magát Fernández, ügynöke így válaszolt:

"Enzo nem érti az egész helyzetet. Amikor az edző elmondta neki (a büntetést), elfogadta, mert egy igazi profi, de nem értjük a büntetést, mert nem említett csapatnevet, csak annyit, hogy egyszer szeretne Madridban élni".

Azt is megkérdezték Pastorétól, mennyire tartja igazságosnak a helyzetet:

"A büntetés teljességgel igazságtalan, pláne, hogy két nagyon fontos találkozó jön a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából, ráadásul Enzo az egyik legfontosabb tagja a keretnek. Úgy gondolom, túl kemény a büntetés a Chelsea helyzetét tekintve, és nincs egyértelmű ok vagy magyarázat arra, miért lett pontosan eltiltva".

Pastore szerint decemberben volt szó arról, hogy új szerződést kapjon Enzo Fernández (hiába van még hat év hátra a kontraktusból), de akkor nem sikerült megegyezni a klubbal. Az ügynök beszélt ügyfele jövőjéről is:

"A tervünk az, hogy a világbajnokság után leülünk a Chelsea-vel, és ha nincs megegyezés, akkor más lehetőségek után nézünk".

Enzo Fernández az egyik legfontosabb játékosa a Chelsea-nek ebben a szezonban, 46 métkőzésen 12 gól és 6 gólpassz a mérlege az argentin középpályásnak.

Forrás: The Athletic

