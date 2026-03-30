Enzo Fernandez elárulta: egyszer szívesen élne Madridban – felkészül a Real Madrid?

Enzo Fernandez az Avirales YouTube-csatorna vendége volt, amelynek meg is indokolta, hogy miért költözne egyszer a spanyol fővárosba.

"Szeretnék Spanyolországban élni, Madridért nagyon oda vagyok – kezdte mondandóját a Chelsea középpályása. – Kissé Buenos Airesre [Argentína fővárosa - a szerk.] emlékeztet.

A játékosok ott élnek, ahol akarnak, ezért én Madridba költöznék. Az angollal is elboldogulok, de kényelmesebben tudok spanyolul beszélni"

- utalt arra Fernandez, hogy Argentína hivatalos nyelve is a spanyol.

Igaz, a beszélgetés közben cáfolta azt, hogy tárgyalt volna a Királyiakkal egy esetleges átigazolásról. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre a Chelsea-re szeretne fókuszálni, és a világbajnokság után pedig kiderül, hogyan tovább.

Emellett arról is nyíltan beszélt a Chelsea második számú csapatkapitánya, hogy mikor játszana újra nevelőegyüttesében, a River Plate-ben.

"Mindenképpen vissza fogok menni a Riverhez, de nem azért, hogy visszavonuljak – akkor szeretnék visszatérni, amikor még a legjobb éveimben vagyok" – szögezte le az argentin világbajnok.

