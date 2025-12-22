Szoboszlai Dominik is csak a fejét fogta: megműtötték, hónapokra kidőlt a Liverpool ásza

– Alexander Isakot hétfőn sikeresen megműtötték. A Liverpool csatára a Tottenham Hotspur ellen az első gól megszerzése közben sérült meg, amiután le kellett cserélni. Az orvosi diagnózis szerint a svéd játékos bokája megsérült, szárkapocscsontja pedig eltört, ezért a játékost megműtötték. Isak rehabilitációja most az AXA Edzőközpontban folytatódik, visszatérésének időpontja egyelőre nem ismert – írta hivatalos oldalán a Liverpool.

Mikor épülhet fel teljesen Isak?

Ugyan a klub nem tűzött ki visszatérési dátumot, a mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Isak hónapokra kidőlt, így valószínűleg leghamarabb tavasszal láthatjuk ismét a pályán, de az is benne van, hogy véget ért számára az idény.

A Liverpool nagy bajba került

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Arne Slot számára pedig komoly fejtörést okozhat, miként állítsa össze és rotálja a Liverpool csapatát a következő hetekben, hiszen Isakon kívül Cody Gakpo is sérüléssel bajlódik, valamint a holland vezetőedző az Afrikai Nemzetek Kupáján Egyiptomot képviselő Mohamed Szalahra sem számíthat majd.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.